بسبب 5 وقائع أبرزها أزمة علي لطفي.. الأهلي يشكو الهلال السوداني رسمياً إلى "كاف"
أعلن النادي الأهلي المصري تقدم شكوى مدعمة بالأدلة والمستندات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية ما تعرض له الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.
وقال الأهلي في بيان رسمي، أصدره اليوم الإثنين: "تقدم النادي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال".
وجاء في شكوى الأهلي: "أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره".
وتابع البيان: "رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة.. كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة".
وأشار: "عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبدالمنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيًا؛ إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء".
وأردف: "قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد عن كل الأخلاق الرياضية، ولم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في الملعب بالمخالفة لقرار كاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس".
وشدد: "ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم1-2-2020، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصًا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب، الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود، ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصًا على نجاح مسابقات كاف".
محمود كهربا يرد على تقارير تشاجره مع شادي حسين
من ناحية أخرى، خرج محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، برسالة ساخرة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" وسط أنباء عن تشاجره مع زميله شادي حسين في الأيام الماضية.
وكتب كهربا عبر خاصية "الاستوري":" من مميزات مجتمعنا أنك تسمع عن نفسك قصص أنت متعرفهاش".
وجاءت رسالة كهربا بعد أنباء حول دخوله في أزمة مع زميله شادي حسين مهاجم الفريق ما أدى لاستبعاده في اللقاءات الأخيرة للفريق الأحمر.
وغاب كهربا عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد الهلال السوداني يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بداعي مرضه بنزلة برد.
ولم يشارك كهربا أيضاً في مباراة فلامنغو البرازيلي لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لأسباب فنية بينما شارك كبديل في مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بعد مرور 88 دقيقة.
وشارك كهربا مع الأهلي بعد يوم 11 يناير الماضي عقب انتهاء عقوبة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم سداده الغرامة المقررة من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لصالح فريقه السابق الزمالك.
وتلقى كهربا قراراً جديداً من جانب الفيفا بضرورة سداد مبلغ 30 ألف فرنك سويسري بجانب سداد غرامة الزمالك خلال 60 يوماً بما ينتهي في شهر أبريل المقبل.
وترددت بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث مشاجرة بين كهربا وشادي حسين أثناء تواجد الفريق الأحمر بالمغرب، ما أدى لاستبعاد كهربا من المشاركة في اللقاءات الماضية.