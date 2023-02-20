بسبب 5 وقائع أبرزها أزمة علي لطفي.. الأهلي يشكو الهلال السوداني رسمياً إلى "كاف"

أعلن النادي الأهلي المصري تقدم شكوى مدعمة بالأدلة والمستندات للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية ما تعرض له الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال الأهلي في بيان رسمي، أصدره اليوم الإثنين: "تقدم النادي صباح اليوم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني؛ بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال".

وجاء في شكوى الأهلي: "أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره".