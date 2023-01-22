ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يصعق الزمالك بثلاثية ويعزز صدارته

هز محمود عبد المنعم (كهربا) وبديله محمد شريف الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وبعد شوط أول ممل من الفريقين، لعب حمدي فتحي دور الساحر في صفوف الأهلي حيث ساهم في الأهداف الثلاثة.

وافتتح كهربا التسجيل للأهلي بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 61.

وسلم كهربا الراية إلى شريف الذي احتفل بهدفه رقم 50 مع الأهلي في الدقيقة 75، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة من 14 مباراة في الصدارة متفوقًا بأربع نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.

وتراجع الزمالك حامل اللقب إلى المركز الرابع وله 26 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز.