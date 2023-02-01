الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات النسخة رقم 19 لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب للمرة الثالثة في تاريخها.

وتقام مساء اليوم الأربعاء المواجهة الافتتاحية التي تجمع بين الأهلي المصري وصيف قارة أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بطل أوقيانوسيا.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد أوكلاند في مونديال الأندية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "طنجة" المغربية في تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المغرب التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتدار بصافرة الحكم الصيني ما نينغ.

وتذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية (البث الأرضي) بصوت المعلق هشام فرج، وقناة ssc 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.