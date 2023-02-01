الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات النسخة رقم 19 لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب للمرة الثالثة في تاريخها.
وتقام مساء اليوم الأربعاء المواجهة الافتتاحية التي تجمع بين الأهلي المصري وصيف قارة أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بطل أوقيانوسيا.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد أوكلاند في مونديال الأندية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "طنجة" المغربية في تمام الساعة الثامنة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المغرب التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتدار بصافرة الحكم الصيني ما نينغ.
وتذاع المباراة عبر القناة الرياضية المغربية (البث الأرضي) بصوت المعلق هشام فرج، وقناة ssc 1 بصوت المعلق عيسى الحربين.
ماذا يقول التاريخ؟
سبق أن تقابل الأهلي ضد أوكلاند مرة وحيدة في نسخة كأس العالم للأندية عام 2006 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 عن طريق الأنجولي فلافيو أمادو ومحمد أبوتريكة.
ويشارك أوكلاند للمرة العاشرة في مونديال الأندية وهو الأكثر مشاركة بين أندية العالم وخلفه الأهلي برصيد 8 مشاركات.
وكانت أفضل نتيجة للأهلي الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات أعوام 2006 و2021 و2022، كما فاز أوكلاند بالبرونزية عام 2014.
ويشارك الأهلي لأنه وصيف قارة أفريقيا بعد إسناد تنظيم المونديال إلى المغرب ليشارك الوداد كبطل للقارة السمراء ومعه الأهلي الوصيف.
أسلحة الأهلي
يخوض الأهلي مونديال الأندية باحثاً عن إنجاز جديد بعدما حصد الميدالية البرونزية في آخر نسختين تحت قيادة مدربه السابق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
وسافر الأهلي إلى المغرب قبل اللقاء بأكثر من 72 ساعة، وخاض تدريباته بمدينة تطوان كما ترأس بعثة الفريق محمود الخطيب رئيس النادي الذي تحدث مع لاعبيه قبل انطلاق البطولة وطالبهم بتحقيق إنجاز جديد يضاف للأهلي في المونديال.
وتحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تصريحات للصحفيين قبل المباراة مؤكداً أن المواجهة لن تكون سهلة أمام أوكلاند الذي استعد جيداً وخاض معسكراً في إسبانيا ولم يخسر أمام الفريق الرديف بنادي برشلونة.
وأوضح أن الأهلي جاهز للمباراة وهناك مرونة تكتيكية لدى الفريق للعب بأكثر من خطة، مؤكداً أن الجميع جاهز تماماً لتقديم بطولة مميزة.
واستبعد كولر بعض اللاعبين من حساباته ببطولة كأس العالم للأندية على رأسهم أيمن أشرف والبرازيلي برونو سافيو والتونسي محمد الضاوي وحارس المرمى مصطفى مخلوف والوافد الجديد الجزائري أحمد قندوسي.
ويغيب عن الأهلي الثلاثي المصاب أكرم توفيق وكريم فؤاد وحارس المرمى مصطفى شوبير.
ويعتمد كولر على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم (ياسر إبراهيم) ومحمود متولي ومحمد هاني والتونسي علي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بينما يقود خط الهجوم محمود عبد المنعم (كهربا) وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.
أوراق أوكلاند
يتطلع أوكلاند لحسم التأهل على حساب الأهلي وعبور عقبة الدور الأول للمونديال.
وقال الإسباني ألبرت رييرا، المدير الفني لفريق أوكلاند، في تصريحات للصحفيين قبل المواجهة: "الأهلي هو المرشح للفوز بهذه المباراة في رأيي، لعبت من قبل في كأس العالم للأندية ونقلت للاعبي فريقي ضرورة القتال والتمسك بالآمال".
وأضاف: "نستعد للمباراة بكل قوة وخضنا معسكرات على مدار شهر كامل استعداداً لهذه البطولة، ولعبنا 3 مباريات ودية وتعادلنا مع الفريق الرديف بنادي برشلونة".
ويعتمد أوكلاند على تشكيلة تضم حارس المرمى كونور تريسي وأمامه الرباعي جوردان فالي وآدم ميتشيل وسام بروثيرتون وتاكيوا إيواتا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جيرارد غاريغا وبجواره ديلان مانيكوم وكاميرون هويسون مع ثلاثي خط الهجوم ليام جيليون وريان دي فرايز وجوزيف لي.
وقال شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الفريق المصري يبدو الطرف الأوفر حظاً للفوز بسبب فوارق الإمكانيات الفنية والقدرات بين لاعبي الفريقين ولكن في النهاية كرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد.
وأوضح أن الأهلي يعيش حالة فنية جيدة مع مارسيل كولر ويتصدر الدوري المصري وصعد لنهائي كأس مصر وتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأشار إلى أن أوكلاند يجيد اللعب تحت الضغط، والتمرير المتبادل ولكنه يعاني مشاكل دفاعية وهناك فوارق لصالح الأهلي يجب استغلالها خاصة في بداية اللقاء.