مرتضى منصور يتوعد "كهربا" بعد مشاركته بمباراة الأهلي وسموحة: ما حدث مسرحية هزلية
وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة لمحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الحالي والفريق السابق، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة سموحة، مساء الثلاثاء، بكأس مصر، رغم توقيع عقوبة عليه من قبل "فيفا" بالإيقاف وغرامة مالية.
وسجل "كهربا" هدفًا وصنع هدفين آخرين في الشوط الأول مع عودته للأهلي بعد غياب طويل دام 15 شهرًا، ليهزم سموحة 3-1، ويضرب موعدًا في نهائي كأس مصر مع بيراميدز الذي أطاح بالزمالك حامل اللقب.
وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية: "عقدت جلست بحضور أمير مرتضى مع لاعبين سينضمان للفريق، ويتبقى الاتفاق مع نادييهما، أمير لا ينام في سعيه لضم اللاعبين، ونحاول التعاقد مع لاعبين رغم أننا لم نحصل حتى الآن على جنيه من الشركة الراعية، ولكن سنحصل على الأموال بالطبع وتمت الموافقة على إنشاء شركة الزمالك للإعلام".
وأضاف: "لو وقف كهربا على رأسه فلن أقسط مبلغ الغرامة المالية له بسبب ما فعله في مواجهة سموحة، لعب وسجل هدفا ورقص وظل يشير إلى قميص الأهلي، إذًا لماذا لا يدفعون له الغرامة؟ سأقوم بإرسال مذكرة ضد مشاركة كهربا ويمكن أن يُحل اتحاد الكرة بسببها، لأن الخطاب الذي وصله كان ينص على أنه لا يجوز أن يلمس الكرة طالما لم يدفع الغرامة".
وتابع: "ما حدث يعد (بلطجة)، كان لديّ نية أنني سأقسط له إذا اعترف بمن حرضه على الرحيل من النادي، ولكن بعد ما حدث أمس فلن يحدث هذا الأمر".
وأردف رئيس الزمالك: "سألت وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هل يوجد في خطاب الفيفا أن كهربا يمكنه أن يلعب، فقال لا"، موضحًا أن "المادة 24 فقرة 8 تنص على أنه لا يجوز أن يلعب قبل أن يدفع الغرامة، وسنرسل مذكرة بما حدث، وأنا سجلت المباراة، والمفروض ألا يلمس كرة قبل 2 فبراير، فطالما تم تحديد جلسة من قبل فيفا، فلا يجب أن يشارك".
واستطرد: "شاهدنا مباراة الأهلي وسموحة التي كانت مسرحية هزلية و(مسخرة)، من الممكن أن يقع لاعب أو اثنان في مباراة واحدة وليس جميع اللاعبين، وأطالبهم بإبعاد السحر عن لاعبي الزمالك، كما أن فرج عامر، رئيس سموحة، من الممكن أن يكون قد باع اللقاء لصالح محمود الخطيب رئيس الأهلي، لم أر في حياتي (مسخرة) مثل هذه، الهدفان اللذان سكنا شباك الهاني سليمان، لو كان مريضًا فلن يدخلا بهذا الشكل".
وكان "فيفا" قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.
وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل "فيفا".
ويستعد فريق الزمالك، صاحب الـ 26 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، لمواجهة نظيره الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة يوم السبت المقبل ضمن منافسات المسابقة المحلية.