مرتضى منصور يتوعد "كهربا" بعد مشاركته بمباراة الأهلي وسموحة: ما حدث مسرحية هزلية

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة لمحمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الحالي والفريق السابق، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة سموحة، مساء الثلاثاء، بكأس مصر، رغم توقيع عقوبة عليه من قبل "فيفا" بالإيقاف وغرامة مالية.

وسجل "كهربا" هدفًا وصنع هدفين آخرين في الشوط الأول مع عودته للأهلي بعد غياب طويل دام 15 شهرًا، ليهزم سموحة 3-1، ويضرب موعدًا في نهائي كأس مصر مع بيراميدز الذي أطاح بالزمالك حامل اللقب.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية: "عقدت جلست بحضور أمير مرتضى مع لاعبين سينضمان للفريق، ويتبقى الاتفاق مع نادييهما، أمير لا ينام في سعيه لضم اللاعبين، ونحاول التعاقد مع لاعبين رغم أننا لم نحصل حتى الآن على جنيه من الشركة الراعية، ولكن سنحصل على الأموال بالطبع وتمت الموافقة على إنشاء شركة الزمالك للإعلام".