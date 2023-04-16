الأهلي مهدد بالحرمان من جماهيره حتى نهاية الموسم بسبب "السباب"
هددت رابطة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، النادي الأهلي بحرمانه من جماهيره حتى نهاية المسابقة في حال تكرار "السباب الجماعي".
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو تورط بعض مشجعي الأهلي في توجيه سباب جماعي، قبل نهاية لقاء الفريق الأحمر ضد فاركو في الجولة الـ 25 للدوري المصري، تجاه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك.
كما حذرت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري من إمكانية فرض العقوبة نفسها.
وقالت الرابطة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد: "في حالة تكرار السباب الجماعي وتلك الهتافات (من جماهير الأندية الثلاثة) سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم".
وقررت الرابطة حرمان ثلاثة آلاف من مشجعي الأهلي، و2021 مشجعا للإسماعيلي، و874 مشجعا للاتحاد السكندري، من حضور مباراتين بالدوري، كما غرمت كل نادٍ من الثلاثة 20 ألف جنيه (646.6 دولار).
وقال أحمد دياب رئيس الرابطة في تصريحات تلفزيونية: "كان حلم الرابطة عودة الجماهير للمدرجات، وبذلنا جهودا كبيرة لزيادة عدد المشجعين، ولا نريد من أحد أن يفسد هذه الجهود".
وأضاف: "نعاقب المخطئ فقط والخارجين عن القواعد، والعقاب ليس جماعيا. بداية من الجولة الـ26 أي سباب جماعي من أي جمهور سيكون هناك إيقاف حتى نهاية الموسم".
ويُسمح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات في مصر لأسباب أمنية بعد سنوات من اللعب خلف أبواب مغلقة، لكن السلطات سمحت بحضور نحو 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا في أول أبريل الجاري.
بيان اتحاد الكرة
كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا بعد أزمة هتافات جماهير الأهلي ضد "شيكابالا".
وقال اتحاد الكرة في بيانه: "يثمن الاتحاد الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات، سواء في مباريات المنتخبات أو الأندية، التي بدأت في التزايد في المناسبات الأخيرة، وهو ما كان له أطيب الأثر في مساندة الفرق المصرية في المواجهات المختلفة".
وأعلن الاتحاد تصديه لأي محاولات للعودة مرة أخرى للوراء من خلال "السلوكيات الخارجة" من بعض الجماهير.
وأكد الاتحاد في بيانه أن هناك محادثات مستمرة بين مجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها في المدرجات والملاعب المصرية من خلال تغليظ العقوبات على أي سلوكيات خارج النص وفقا للوائح المنظمة للمسابقات المختلفة.
ووجه الاتحاد المصري رسالة لجماهير الكرة المصرية مطالبا بمساعدة الاتحاد والرابطة في جهود زيادة أعداد الجماهير في المدرجات بالالتزام بالروح الرياضية وضوابط التشجيع المثالي.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 50 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن فيوتشر أقرب منافسيه الذي لعب ثلاث مباريات أكثر، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس والإسماعيلي المركز الـ 14.