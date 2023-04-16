الأهلي مهدد بالحرمان من جماهيره حتى نهاية الموسم بسبب "السباب"

وقالت الرابطة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر صباح اليوم الأحد: "في حالة تكرار السباب الجماعي وتلك الهتافات (من جماهير الأندية الثلاثة) سيكون العقاب المباشر هو الحرمان من حضور مباريات الدوري حتى نهاية الموسم".

وقررت الرابطة حرمان ثلاثة آلاف من مشجعي الأهلي، و2021 مشجعا للإسماعيلي، و874 مشجعا للاتحاد السكندري، من حضور مباراتين بالدوري، كما غرمت كل نادٍ من الثلاثة 20 ألف جنيه (646.6 دولار).

وقال أحمد دياب رئيس الرابطة في تصريحات تلفزيونية: "كان حلم الرابطة عودة الجماهير للمدرجات، وبذلنا جهودا كبيرة لزيادة عدد المشجعين، ولا نريد من أحد أن يفسد هذه الجهود".

وأضاف: "نعاقب المخطئ فقط والخارجين عن القواعد، والعقاب ليس جماعيا. بداية من الجولة الـ26 أي سباب جماعي من أي جمهور سيكون هناك إيقاف حتى نهاية الموسم".

ويُسمح لعدد قليل من الجماهير بحضور المباريات في مصر لأسباب أمنية بعد سنوات من اللعب خلف أبواب مغلقة، لكن السلطات سمحت بحضور نحو 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا في أول أبريل الجاري.