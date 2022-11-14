أسامة حسني يرد على عبدالله السعيد بعد تصريحاته ضد الأهلي المصري (فيديو)

وأضاف موجها كلامه إلى السعيد: "ماذا حققت بعد الرحيل عن الأهلي؟ نحن حققنا ما يقرب من 10 بطولات إلى جانب الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، مرتين".

وأردف: "ما يهم في مسيرة اللاعب، البطولات التي حققها وليست الأرقام الفردية.. هل استطاع السعيد أن يحصل على أي بطولة بعد رحيله؟ (عايز تمشي، امشي) لكن بالطرق الشرعية.. ويظل الأهلي أكبر من أي لاعب هذا درس لكل لاعب يفكر نفسه أكبر من الأهلي".

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري قد حكم يوم 25 إبريل من العام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبدالله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وكان الأهلي قد طلب في شكواه ضد السعيد التي قدمها في يوليو الماضي الحصول على الشرط الجزائي وقيمته 2 مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين جنيه تعوضًا عن إخلال اللاعب بالعقد وبطلان قيد اللاعب في نادي بيراميدز وإزالة ما ترتب عليه من آثار.

وكان الأهلي وافق على انتقال السعيد لأهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد، وعاد عبد الله السعيد إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية العام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي؛ لأنه انتقل للأخير دون إعادة بيع أو إعارة.

وأعلن الأهلي في يوليو الماضي الحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية، حيث إن الحكم الصادر لصالح النادي الأحمر يجيز الحجز على أموال اللاعب لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.