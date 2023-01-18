بعد تهديدات الزمالك.. هل يتسبب "كهربا" في بطلان تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر؟
تصدر اسم محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر عقب انتهاء عقوبة إيقافه الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 6 أشهر يوم الـ11 من يناير الحالي.
وقاد كهربا الأهلي للفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر بعد ساعات من استلام القلعة الحمراء خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري فسره مسؤولو الأهلي بأنه يؤكد أحقية اللاعب في المشاركة.
وخرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتصريحات قوية أعلن خلالها عزمه تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي لإشراكه كهربا في لقاء سموحة وهو موقوف لعدم سداده الغرامة المالية التي تم توقيعها من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" وتبلغ مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد المقررة منذ شهر يونيو 2019.
وتطرح "إرم نيوز" في التقرير الآتي تفاصيل أزمة مشاركة كهربا في ظل تهديدات الزمالك وتأثيرها على قانونية تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر.
تهديدات الزمالك
هدد الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد كهربا لأنه حصل على حكم من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بتغريم اللاعب مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019.
وحصل الزمالك على قرار من لجنة الانضباط بالفيفا بإيقاف كهربا لعدم سداده غرامة "كاس" لمدة 6 أشهر.
وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر قناة ناديه أن لجنة الانضباط بالفيفا ستجتمع يوم الـ2 من فبراير المقبل لتوقيع عقوبة ضد كهربا، موضحًا أن الأهلي ليس من حقه قانونيًّا إشراك اللاعب بسبب عدم سداده الغرامة.
تفسيرات قانونية
يتسلح الزمالك بالمادة الـ24 من لوائح الانتقالات بالاتحاد الدولي "فيفا" وتحديدًا البند الثامن والنقطة الرابعة التي تلزم اللاعب بعدم المشاركة لحين تنفيذ قرار كاس وفقًا للتفسير القانوني من جانب الزمالك.
وقال طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، لـ"إرم نيوز"، إن هذا النص واضح ويمنع تمامًا مشاركة كهربا، موضحًا أن الأهلي أصبح معرضًا لأزمة قانونية ببطلان فوزه على سموحة في كأس مصر واعتباره خاسرًا.
وأوضح أن خطاب الاتحاد المصري الذي وصل للأهلي لا يعني قانونية مشاركة اللاعب لأن الاتحاد المصري وضع جملة في ختام الخطاب تتعلق باحترام لوائح الفيفا.
موقف الأهلي
رفض مسؤولو النادي الأهلي التعليق بشكل رسمي على تصريحات رئيس نادي الزمالك بشأن قانونية مشاركة كهربا.
وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن الإدارة درست الموقف تمامًا وتأكدت من قانونية مشاركة اللاعب أمام سموحة.
وأوضح أن خطاب الاتحاد المصري ينص صراحة على انتهاء عقوبة إيقاف اللاعب وأحقية مشاركته في المباريات لحين وصول قرار رسمي جديد من لجنة الانضباط بعد اجتماعها يوم الـ2 من فبراير المقبل.
من جانبه، قال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة المصري، لـ"إرم نيوز"، إنه ستتم مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من جانب اتحاد الكرة، موضحًا أن اللوائح هي التي تحكم في مثل هذه الأمور.
وأكد أن الزمالك لم يتقدم بشكوى حتى الآن أو سموحة، وبالتالي لا يستطيع التعليق على قانونية الأمر خاصة أن هناك خبراء قانونيين في هذا الخصوص.