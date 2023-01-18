بعد تهديدات الزمالك.. هل يتسبب "كهربا" في بطلان تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر؟

تصدر اسم محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بعد عودته للمشاركة مع الفريق الأحمر عقب انتهاء عقوبة إيقافه الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة 6 أشهر يوم الـ11 من يناير الحالي.

وقاد كهربا الأهلي للفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس مصر بعد ساعات من استلام القلعة الحمراء خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري فسره مسؤولو الأهلي بأنه يؤكد أحقية اللاعب في المشاركة.