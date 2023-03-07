ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يسقط المقاولون العرب ويحافظ على صدارته

حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "السلام"، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق علي معلول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

وسجل محمد هاني، لاعب الأهلي، هدف الفريق الأحمر الثاني في الدقيقة 22 من عمر المباراة.