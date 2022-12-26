حسين الشحات يهاجم الحكم بعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري (فيديو)
بدا حسين الشحات، نجم النادي الأهلي المصري، غاضبا بشدة من أحمد الغندور، حكم مباراة فريقه ضد سموحة، التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، لاعتراضه على بعض قراراته التحكيمية بعد انتهاء المباراة.
وتم تداول فيديو للشحات عقب المباراة وهو ينفعل على الحكم ويوجه له بعض الكلمات الغاضبة ويشيح له بيديه اعتراضا منه على قراراته التحكيمية خلال المباراة.
كما ظهر مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في الفيديو وهو يتوجه للحكم ويوجه له اللوم على بعض الأحداث التي شهدتها المباراة.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عملت 17 عاما لاعبا و23 عاما كمدرب محترف أي 40 عاما لم أر فيها ما حدث في مباراة الأمس بسبب إهدار الوقت".
وأضاف: "لقاء أمس كان صعبا للغاية، فقد واجهنا فريقا يدافع في الثلث الأول من الملعب، لكن ما حدث من السقوط المتكرر وإضاعة الوقت ليس أخلاقا رياضية".
ورفض الأهلي هدية غريمه حامل اللقب وتعادل مع سموحة دون أهداف بعد عرض متواضع جديد في الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف أيضا في وقت سابق، وحصل الأهلي على فرصة لتعزيز تصدره للدوري، لكنه ظهر بلا أنياب هجومية، وكان محظوظا في تجنب الخسارة أمام سموحة.
وكانت أخطر الفرص عن طريق سموحة حيث أهدر محمد سعيد (مكرونة) انفرادا تاما بمرمى محمد الشناوي في الدقيقة الـ 11.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة الثامنة في المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري.
وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، مقابل تعادل وحيد، دون تلقي أي هزيمة حتى الآن، في منافسات موسم 2022-2023.
ويظل سموحة مع المدرب طارق العشري، بفوز وحيد في 8 مواجهات، مع التعادل 4 مرات والخسارة في 3 لقاءات.