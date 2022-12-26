حسين الشحات يهاجم الحكم بعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري (فيديو)

كما ظهر مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في الفيديو وهو يتوجه للحكم ويوجه له اللوم على بعض الأحداث التي شهدتها المباراة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عملت 17 عاما لاعبا و23 عاما كمدرب محترف أي 40 عاما لم أر فيها ما حدث في مباراة الأمس بسبب إهدار الوقت".

وأضاف: "لقاء أمس كان صعبا للغاية، فقد واجهنا فريقا يدافع في الثلث الأول من الملعب، لكن ما حدث من السقوط المتكرر وإضاعة الوقت ليس أخلاقا رياضية".

ورفض الأهلي هدية غريمه حامل اللقب وتعادل مع سموحة دون أهداف بعد عرض متواضع جديد في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب دون أهداف أيضا في وقت سابق، وحصل الأهلي على فرصة لتعزيز تصدره للدوري، لكنه ظهر بلا أنياب هجومية، وكان محظوظا في تجنب الخسارة أمام سموحة.