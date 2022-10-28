تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري
يلاقي النادي الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.
وفيما يلي تشكيل الزمالك أمام الأهلي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.
خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: سيف الجزيري.
وفيما يلي تشكيل الأهلي أمام الزمالك:
حراسة المرمى:محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: شادي حسين.
والنادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه، بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة، وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.
وتقابل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري 7 مرات سابقة فاز الأهلي من خلالها 5 مرات باللقب مقابل مرتين للزمالك.
وبدأت المباريات بين القطبين في كأس السوبر المصري عام 2003 حين تعادل الفريقان 0/0، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح ثم حسم الأهلي لقب نسخة 2008 بنتيجة 2/0 على استاد القاهرة.
وتقابل الفريقان في كأس السوبر المصري عام 2014 على استاد القاهرة وفاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيم كأس السوبر لأول مرة في الإمارات عام 2015 على ملعب هزاع بن زايد وفاز الأهلي بنتيجة 3/2.