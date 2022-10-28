تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري

والنادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه، بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة، وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.

وتقابل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري 7 مرات سابقة فاز الأهلي من خلالها 5 مرات باللقب مقابل مرتين للزمالك.

وبدأت المباريات بين القطبين في كأس السوبر المصري عام 2003 حين تعادل الفريقان 0/0، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح ثم حسم الأهلي لقب نسخة 2008 بنتيجة 2/0 على استاد القاهرة.

وتقابل الفريقان في كأس السوبر المصري عام 2014 على استاد القاهرة وفاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيم كأس السوبر لأول مرة في الإمارات عام 2015 على ملعب هزاع بن زايد وفاز الأهلي بنتيجة 3/2.