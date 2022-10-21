شوبير يرد على تصريحات علاء صادق بشأن أزمة حضور الجماهير

وأوضح "لكن من المسؤول، هل تذكرتي"، بيحصل نوع من التحايل، وقد تكون المشكلة من الأبواب، حيث لا وجود لسيطرة قوية، ووجود التسرب خاصة في الملاعب الصغرى".

وأتم: "لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يضطهد النادي الأهلي، في ناس تقول إن موقع الشركة يظهر أن التذاكر نفدت، يحصل لأن أحد حجز التذكرة ثم لم يشتريها فترجع ثاني على السيستم".

وأتم: "الرياضة إحدى قوى مصر الناعمة المهمة، والأهلي على رأس هذه القوى، مع الزمالك والإسماعيلي، احنا ماشيين كويس".

وواصل: "بيحصل خطأ، ومن حسن الحظ أنه حصل في الجولة الأولى حتى يتم تداركه، وما علمته أن تذكرتي سيجدوا حل للموضوع، لكن مش من الممكن، ومن المستحيل أن يكون بفعل فاعل أو يكون مقصود أو يكون في اضطهاد".

وكان علاء صادق قد قال: "الكل يعمل لصالح الزمالك، أكثر من 10 آلاف مشجع زملكاوي في المدرجات رغم أن الحد الأقصى 3 آلاف".

وأضاف: "أكثر من 7 آلاف متفرج دخلوا دون تذاكر، الأمن متورط ومتواطئ 100%، رابطة الأندية عندها قانون ولائحة تقول إن النادي الذي يدخل جمهوره أكثر من اللازم يعتبر خاسر في المباراة، لكن الحقيقة أن الرابطة متورطة ومتواطئة، وموقع تذكرتي متورط ومتواطئ".

وتابع: "من في وزارة الداخلية له يعطي تعليمات للأمن يفتحوا الأبواب لجماهير الزمالك يدخلوا بدون تذاكر، وأعداد زيادة".