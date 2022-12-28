ضمن خطة جديدة على غرار الجزائر والمغرب.. استدعاء 33 محترفا لمنتخبي مصر للشباب والناشئين

وضع مسؤولو اتحاد الكرة المصري خطة جديدة على غرار ما يحدث في الجزائر والمغرب لاكتشاف اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج والسعي للاستفادة منهم في منتخبات الناشئين المختلفة.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة المصري، يوم الأربعاء، أن هناك تواصلا مستمرا مع اللاعبين المحترفين في الخارج لضم من يصلح منهم لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار.

وأسفر عن البحث جلب 4 لاعبين محترفين لصفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا في مصر، وهم صلاح باشا ومصطفى أشرف وعمر عبدالمجيد وأحمد نادر السيد، حسب المسؤولين.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن منتخب الشباب استدعى أكثر من 25 لاعبًا محترفًا في الخارج لمشاهدتهم على الطبيعة وتقييمهم، وهم: أحمد نادر السيد "البرتغال"، وصلاح رضا باشا "إيطاليا"، ومصطفى أشرف "ألمانيا"، وعمر عبدالمجيد "ألمانيا".

إضافة إلى يوسف المجيد "ألمانيا"، وليوناردو الخلفاوي "ألمانيا"، محمود فارس "الإمارات"، سيد الغديري "الإمارات"، كريم أشرف "السعودية"، نور البحار "السعودية"، كريم الأفندي "أمريكا"، جوزيف فاروز "أمريكا"، عبد اللطيف أبو قورة "أمريكا".

إلى جانب إسماعيل خير الله "أمريكا"، أحمد إبراهيم الخزامي "تركيا"، محمود محمد الدفري "تركيا"، محمد علاء الأسواني" تركيا"، عمر عبد الحكيم "سويسرا"، محمد الشيوي "فرنسا"، رامز حفظ الله "إنجلترا"، وبلال مظهر عبد الرحمن "اليونان".

فضلًا عن أحمد ماهر "إيطاليا"، محمد عز الدين "إسبانيا"، وعبد الرحمن عاطف "قطر"، ومحمد طلبة "ألمانيا"، الذي قال الاتحاد إنه تم إرسال خطاب لناديه ولكنه لم يحضر.