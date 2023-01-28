آخر تطورات صراع الأهلي والزمالك لحسم صفقة أحمد قندوسي لاعب منتخب الجزائر للمحليين
شهدت صفقة التفاوض مع أحمد قندوسي، لاعب وسط منتخب الجزائر للمحليين وفريق وفاق سطيف، تطورات جديدة في الساعات القليلة الماضية.
وتقدم الأهلي المصري بعرض للتعاقد مع قندوسي في شهر يناير الجاري لانضمامه للفريق ليشعل الصراع مع منافسه التقليدي الزمالك بشأن هذه الصفقة.
وقال مصدر في الأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، إن هناك قناعة داخل أروقة القلعة الحمراء بأن قندوسي لاعب موهوب وسيفيد الأهلي لسنوات؛ خاصة أن عمره ما زال 23 عاماً ويجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط.
وأشار إلى أن الأهلي تقدم بالفعل بعرض لضم اللاعب في الساعات الماضية، وهناك ترحيب من نادي وفاق سطيف برحيل اللاعب بعد تعثر المفاوضات بينه وبين نادي مولودية الجزائر.
ويرغب قندوسي في الرحيل عن وفاق سطيف وخوض تجربة جديدة خارج الدوري الجزائري، وهو ما جعله يرفض الرحيل إلى نادي مولودية العاصمة.
ولم يرفع الزمالك الراية البيضاء بشأن قندوسي في ظل محاولات لحسم الصفقة يقودها أمير مرتضى، المشرف على الكرة، ولكن الصفقة أصبحت أقرب للأهلي بناء على المعلومات الواردة من الناديين.
ورفض عبدالحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف، التعليق بشأن توصله لاتفاق مع الأهلي أو الزمالك لبيع قندوسي، مؤكداً لـ"إرم نيوز" أن كل الأمور في مرحلة التفاوض.
ويشارك قندوسي مع المنتخب الجزائري حالياً ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتي وصل بها منتخب الجزائر إلى نصف النهائي.
ويستعد الأهلي المصري لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بداية من يوم 1 فبراير المقبل.
وتعتبر هذه المشاركة هي الثامنة في تاريخ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، كما أنها الثالثة على التوالي.
ويُعد قندوسي أحد أبرز لاعبي فريق وفاق سطيف في الموسم الحالي (2022 - 2023)، حيث يتصدر هداف مسابقة الدوري الجزائري برصيد (8 أهداف) بعد مرور (15 جولة من عمر المسابقة).
وسبق لقندوسي أن سجل هدفا في شباك الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.