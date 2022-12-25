سقوط جزء من مُدرج صالة حسن مصطفى خلال مباراة الأهلي والاتحاد لكرة السلة (فيديو)

شهدت مباراة كرة السلة التي تقام بين فريقي الأهلي المصري والاتحاد السكندري وقوع أحد المدرجات الحديدية على الجماهير أثناء حضورهم لقاء الفريقين ببطولة كأس السوبر لكرة السلة، مساء اليوم السبت.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 67-45.

وأسفر الحادث، وفقا لعدة تقارير صحفية، عن حالات إغماء بين الجماهير التي كانت تجلس في المكان الذي شهد سقوط المدرج.

وقالت قناة "أون سبورتس"، الناقلة للمباراة، إن هناك حالة إصابة واحدة فقط بسيطة نتجت عن الحادث.