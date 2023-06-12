"عشت أسبوعًا صعبًا".. علي معلول يكشف سر بكائه بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)
كشف التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، سرَّ بكائه الشديد عقب نهاية مواجهة الوداد، مساء الأحد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتتويج باللقب القاري.
وتعادل الأهلي مع مضيفه الوداد بهدف لمثله، بعد فوز الفريق الأحمر في القاهرة ذهابًا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.
وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، عشت أسبوعًا صعبًا خصوصًا جرّاء بعض التصريحات التي صدرت تتهمني بأنني كنت السبب في هدف الوداد بالقاهرة".
وأضاف: "الحمد لله كل اللاعبين أعطوني الثقة، وصنعت هدف أمس، وبروح الفريق وإصرار وعزيمة حققنا بطولة غالية تضاف لدولاب النادي الأهلي، والمقبل سيكون أفضل".
وتابع: "سنُغلق الصفحة ونحسم الدوري المصري في أقرب وقت ونحصد كل البطولات الممكنة".
وأتم: "شاهدنا أن فريق الوداد كان يثق في انتصاره، ولكن لعبنا بروح عالية وكعائلة واحدة وتفوقنا وحققنا اللقب".
وحسم الأهلي بهذا اللقب مقعده في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.
وتقام منافسات كأس العالم للأندية هذا العام في ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى.