"عشت أسبوعًا صعبًا".. علي معلول يكشف سر بكائه بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

كشف التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، سرَّ بكائه الشديد عقب نهاية مواجهة الوداد، مساء الأحد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتتويج باللقب القاري.

وتعادل الأهلي مع مضيفه الوداد بهدف لمثله، بعد فوز الفريق الأحمر في القاهرة ذهابًا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة في آخر أربع نسخ.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، عشت أسبوعًا صعبًا خصوصًا جرّاء بعض التصريحات التي صدرت تتهمني بأنني كنت السبب في هدف الوداد بالقاهرة".