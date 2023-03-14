عدلي القيعي يتحدث عن أزمة سيولة في الأهلي.. والتخوف من الاطمئنان بين صن داونز والهلال السوداني (فيديو)
تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد سوء المستوى الحالي للفريق، وخسارته القاسية أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة (5-2)، وهو ما أشعل الغضب بين الجماهير التي حمَّلت الإدارة ما يحدث.
وشدد القيعي، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، مساء الإثنين، عن معاناة إدارة النادي من عدم توفير سيولة مالية، مشيرًا إلى أن مصروفات الفريق أكثر من 900 مليون جنيه سنويًّا.
وأضاف: "وضع الكرة المصرية يحتاج للمراجعة، الأهلي ليس لديه سيولة، الأهلي يطالب بحقوقه لأنه ينفق أكثر مما يحصل عليه، عقد رعاية النادي 2 مليار جنيه بالفعل لكن هذا على 4 سنوات، أي 500 مليون في السنة، في المقابل ينفق 800 أو 900 مليون ويقترب من مليار في السنة، ما بين نشاط رياضي ورواتب".
وتابع: "لا نحصل على حقوقنا في التوقيتات التي تفيدنا، مثل جميع الأندية التي يقال عنها إنها "غير مستقرة"، عندما يكون هناك أقساط أو دفعات على الأهلي دفعُها ولا يجد أموالا ماذا يفعل؟".
وأردف القيعي: "هناك من يطالبنا بعدم البخل، الأهلي ينفق بشكل كبير، إنفاقًا قد يكون غير مبرر أحيانًا، فضلًا عن طمع البعض فينا، عندما يطرح اسم الأهلي في أي صفقة تكون لغة الكلام في مكان بعيد".
وأوضح رئيس شركة الأهلي: "البعض يتوقع أن الأهلي شديد الثراء وهذا غير حقيقي، نريد في توقيت معين توفير عملة صعبة في ظروف صعبة، لكل من يقول إنها حجج أنا أتحدث عن واقع، لا نضع أيادينا في جيوبنا ونخرج الأموال التي نحتاجها".
واستطرد: "الأهلي لا بد من أن يراجع أولويات الإنفاق في كرة القدم ووضع حدود وسقف لهذه الأمور، حتى يكون الجهاز الفني متكاملًا مثل العالم كله".
وأشار: "الجميع يتحدث عن أن يكون هناك مدرب منفصل لكل خط مثل الهجوم والدفاع، نريد الوصول لهذه اللحظة ونعمل عليها بالفعل، لكن الأهلي يتم استنزافه، عندما نتحدث عن لاعب يتم بيعه بـ10 ملايين على سبيل المثال لكن عندما يطرح اسم الأهلي يطالبون بـ20 و25 مليونًا، هذا غير منطقي، حتى وإن كان منطقيًّا محليًّا، لكنه يحدث خارجيًّا أيضًا، وهذا غير طبيعي".
فشل صفقة المهاجم
وتطرَّق القيعي للحديث عن أسباب فشل الإدارة في ضم مهاجم للفريق خلال الفترة الماضية.
وقال: "كان هناك لاعب أجنبي اتفقنا عليه، وكان مطلبًا للجهاز الفني، وطلبنا منه الكشف الطبي وتأكدنا أن لديه إصابة قد تؤثر على مستقبله، ونحن كنا سندفع فيه مبالغ كبيرة بالدولار، هذا اللاعب لو كان اجتاز الكشف الطبي كان حل أزمة المهاجم، وهذا اللاعب كان أولوية رقم واحد".
وأكمل: "بعدها دخلنا مع اللاعب الثاني (موليكا)، الذي ظللنا 20 يومًا في حديث مع ناديه، وكاد يفلت منا الوقت، وفي الوقت ذاته، اشتغلنا على لاعب برازيلي ولكن بعض الأشخاص تدخلوا في المفاوضات لتربك حساباتنا وفجأة مطالب اللاعب تغيرت، ووكيل اللاعب طلب مطالب غير مقبولة ومن يقبلها سيضع نفسه في دائرة الشبهة".
وواصل: "لأنه عندما يطلب الوكيل 700 ألف دولار عمولة هذا غير مقبول، لن يضغط أحد على النادي، هذا ليس معناه أنني لن أضم صفقات بل سنضم، ولكن الوقت سرقنا في صدمتنا من اللاعب الذي لم يجتز الكشف الطبي، ولذلك أجلنا ضم صفقة المهاجم وتعاقدنا مع باقي الطلبات".
مباراة صن داونز ضد الهلال السوداني
وتطرق القيعي للحديث عن تصريحات رولاني موكينا، مدرب صن داونز، بأنه سيلعب مواجهة قوية ضد الهلال بكل شرف، مشددًا: "الكلام حلو ولكن علينا أن نراه في أرض الملعب، ولا أفهم (كاف) لماذا لا يقيم الجولات الحساسة الأخيرة في نفس التوقيت واليوم، والمباراتان كان يجب أن يقاما في وقت واحد، ولا أتحدث عن تواطؤ ولكن قد يحدث اطمئنان بينهما، وهناك نغمة تتردد أحيانا من أعلى المستويات في أفريقيا بأنه كفاية على الأهلي لأنه المسيطر، والأندية لا تكره الأهلي ولكن ترى أنه العائق، واللاعبون يجب أن يلعبوا من أجل استرداد الهيبة وما حدث كان لظروف وأخطاء".
ويلعب صن داونز ضد الهلال في السودان يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الأهلي ضد القطن يوم الجمعة في الجولة ذاتها.
ولا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.