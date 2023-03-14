عدلي القيعي يتحدث عن أزمة سيولة في الأهلي.. والتخوف من الاطمئنان بين صن داونز والهلال السوداني (فيديو)

تحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن العديد من الأمور التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد سوء المستوى الحالي للفريق، وخسارته القاسية أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة (5-2)، وهو ما أشعل الغضب بين الجماهير التي حمَّلت الإدارة ما يحدث.

وشدد القيعي، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، مساء الإثنين، عن معاناة إدارة النادي من عدم توفير سيولة مالية، مشيرًا إلى أن مصروفات الفريق أكثر من 900 مليون جنيه سنويًّا.

وأضاف: "وضع الكرة المصرية يحتاج للمراجعة، الأهلي ليس لديه سيولة، الأهلي يطالب بحقوقه لأنه ينفق أكثر مما يحصل عليه، عقد رعاية النادي 2 مليار جنيه بالفعل لكن هذا على 4 سنوات، أي 500 مليون في السنة، في المقابل ينفق 800 أو 900 مليون ويقترب من مليار في السنة، ما بين نشاط رياضي ورواتب".

وتابع: "لا نحصل على حقوقنا في التوقيتات التي تفيدنا، مثل جميع الأندية التي يقال عنها إنها "غير مستقرة"، عندما يكون هناك أقساط أو دفعات على الأهلي دفعُها ولا يجد أموالا ماذا يفعل؟".

وأردف القيعي: "هناك من يطالبنا بعدم البخل، الأهلي ينفق بشكل كبير، إنفاقًا قد يكون غير مبرر أحيانًا، فضلًا عن طمع البعض فينا، عندما يطرح اسم الأهلي في أي صفقة تكون لغة الكلام في مكان بعيد".