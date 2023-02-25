الترجي يعمق جراح الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

حقق الترجي التونسي فوزا ثمينا على حساب الزمالك المصري، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الترجي التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق محمد علي بن حمودة بعد خطأ من حارس الزمالك محمد عواد، ثم أضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، يفشل الزمالك في حصد الفوز الأول بمجموعته بعدما خسر من شباب بلوزداد، ثم تعادل مع المريخ قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام الترجي.

وتعقد موقف الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

بينما يحصد الترجي الانتصار الثالث على التوالي، ليعزز الصدارة برصيد 9 نقاط ويليه المريخ السوداني بـ4 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ3 نقاط.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الترجي في القاهرة.