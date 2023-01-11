هل يقصد شيكابالا؟.. ريعو يثير جدلًا حول لاعب بالزمالك طلب منه أموالًا للانضمام إلى النادي (فيديو)

أثار محمد رجب ريعو، لاعب نادي الاتحاد السكندري والأولمبي السابق، جدلًا واسعًا بعد حوار تلفزوني له، مساء أمس الثلاثاء، اتهم خلاله أحد اللاعبين المتواجدين حاليًّا في نادي الزمالك، لم يذكر اسمه، منعه من الانضمام للفريق الأبيض عام 2009.

وقال ريعو في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "كنت قريبًا من الانضمام للزمالك، لكن كان هناك لاعب ما زال متواجدًا حتى الآن، ولا ينفع أن أذكر اسمه، ومنعني من الدخول إلى النادي".

وأضاف: "اللاعب كان يتحكم في الإدارة وقتها، وأقسم لي أنني لن أدخل الزمالك قبل دفع 50 ألف جنيه له، وتسبب في حرماني من الانضمام للفريق الأبيض".

وتابع: "كنا زملاء أيضًا في منتخب مصر الأولمبي في وقت سابق، وطلب مني دفع 50 ألف جنيه مقابل انتقالي للزمالك، وقلت له لن أدفع حاليًّا وانتظر حتى أوقع وسأعطيك ما تريد، ولكنه أبلغني أنني لن أتواجد في الأبيض وأقسم لي بذلك".