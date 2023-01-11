هل يقصد شيكابالا؟.. ريعو يثير جدلًا حول لاعب بالزمالك طلب منه أموالًا للانضمام إلى النادي (فيديو)
أثار محمد رجب ريعو، لاعب نادي الاتحاد السكندري والأولمبي السابق، جدلًا واسعًا بعد حوار تلفزوني له، مساء أمس الثلاثاء، اتهم خلاله أحد اللاعبين المتواجدين حاليًّا في نادي الزمالك، لم يذكر اسمه، منعه من الانضمام للفريق الأبيض عام 2009.
وقال ريعو في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "كنت قريبًا من الانضمام للزمالك، لكن كان هناك لاعب ما زال متواجدًا حتى الآن، ولا ينفع أن أذكر اسمه، ومنعني من الدخول إلى النادي".
وأضاف: "اللاعب كان يتحكم في الإدارة وقتها، وأقسم لي أنني لن أدخل الزمالك قبل دفع 50 ألف جنيه له، وتسبب في حرماني من الانضمام للفريق الأبيض".
وتابع: "كنا زملاء أيضًا في منتخب مصر الأولمبي في وقت سابق، وطلب مني دفع 50 ألف جنيه مقابل انتقالي للزمالك، وقلت له لن أدفع حاليًّا وانتظر حتى أوقع وسأعطيك ما تريد، ولكنه أبلغني أنني لن أتواجد في الأبيض وأقسم لي بذلك".
وأردف: "هذا اللاعب كان محبوبًا بشدة من الجماهير والإدارة، وكنت قريبًا ووقعت بالفعل ووكيلي محمد شيحة أبلغني بأن الزمالك تراجع بسبب مطالب النادي الأولمبي المالية الكبيرة، ولكني متأكد من أن هذا اللاعب هو من تسبب في فشل الصفقة، لأنه قبل ذلك الزمالك كان اشترى كريم ذكري مقابل 3 ملاين جنيه وهو مبلغ يعادل ضعف ما انتقلت مقابله إلى إنبي".
واستطرد: "أحب هذا اللاعب جدًّا كلاعب كرة قدم، وتقابلنا بعد ذلك وقال بجدية إنني مش كنت دفعت 50 ألف جنيه لتواجدت الآن في الزمالك، وكان كلامه بجد ولم يكن مجرد مزاح".
وأوضح: "أشجع نادي الاتحاد السكندري كوني واحدًا من الذين لعبوا بقميص الفريق وكوني من أبناء الإسكندرية، لكنني أميل لنادي الزمالك لأنني أشعر أنه يتعرض للظلم ولديه لاعبون أفضل".
وحاول مقدم البرنامج هاني حتحوت، ذكر اسم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك الحالي، باعتباره هو اللاعب المتواجد حاليًّا من جيل "ريعو" وما زال يلعب بالقميص الأبيض، ولكن ريعو حاول المراوغة في حديثه، قائلًا: "شيكابالا كان معي في منتخب مصر وكان أكثر من يصنع لي أهدافًا، وثمَّة مواقف بيننا كثيرة طريفة وهو شخص مؤدب ومحترم وأحبه على المستوى الشخصي".
وشدد ريعو على رفضه ذكر اسم اللاعب، حتى عندما سأله مقدم البرنامج أنه يريد قول الاسم والرد بالإيجاب والسلب، جدد رفضه، قائلًا: "هو فقط لاعب ما زال يلعب في الزمالك".
ولعب ريعو خلال مسيرته في صفوف الاتحاد السكندري والأولمبي وإنبي.