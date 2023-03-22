خالد لطيف: فيريرا رحل عن قيادة الزمالك.. وجهاز فني مصري يخلفه لفترة انتقالية (فيديو)

أكد خالد لطيف، أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسألة رحيل المدير الفني الجديد للفريق جيسوالدو فيريرا قد حسمت بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الأمور شبه انتهت بين الطرفين بالاتفاق على رحيله.

وقال لطيف في تصريحات تلفزيونية: "إن شاء الله الزمالك يعود أقوى مما كان، وتقدر تقول إن فيريرا رحل عن الزمالك بنسبة 90%، هناك الرتوش الأخيرة لكيفية الرحيل بطريقة تليق بما قدمه مع الفريق في الفترات الماضية، حتى إن لم يكن موفقا في الأيام الأخيرة لكنه حقق إنجازات عديدة، ولا بد أن يخرج بشكل مشرف بقيمة النادي".

وأضاف: "فيريرا لديه مرونة كبيرة للغاية في مفاوضات رحيله عن نادي الزمالك وهو يحترم اسم وفريق النادي، وفي منتهى الاحترام يتفاوض، والنادي له معزة كبيرة في قلب الرجل، وله كل احترام وتقدير منا، كما أن فيريرا تنازل عن أشياء كثيرة في الشرط الجزائي".

وأوضح: "قيمة الشرط الجزائي في عقد فيريرا تزيد عن 300 ألف دولار".