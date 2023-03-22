خالد لطيف: فيريرا رحل عن قيادة الزمالك.. وجهاز فني مصري يخلفه لفترة انتقالية (فيديو)
أكد خالد لطيف، أمين الصندوق بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسألة رحيل المدير الفني الجديد للفريق جيسوالدو فيريرا قد حسمت بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الأمور شبه انتهت بين الطرفين بالاتفاق على رحيله.
وقال لطيف في تصريحات تلفزيونية: "إن شاء الله الزمالك يعود أقوى مما كان، وتقدر تقول إن فيريرا رحل عن الزمالك بنسبة 90%، هناك الرتوش الأخيرة لكيفية الرحيل بطريقة تليق بما قدمه مع الفريق في الفترات الماضية، حتى إن لم يكن موفقا في الأيام الأخيرة لكنه حقق إنجازات عديدة، ولا بد أن يخرج بشكل مشرف بقيمة النادي".
وأضاف: "فيريرا لديه مرونة كبيرة للغاية في مفاوضات رحيله عن نادي الزمالك وهو يحترم اسم وفريق النادي، وفي منتهى الاحترام يتفاوض، والنادي له معزة كبيرة في قلب الرجل، وله كل احترام وتقدير منا، كما أن فيريرا تنازل عن أشياء كثيرة في الشرط الجزائي".
وأوضح: "قيمة الشرط الجزائي في عقد فيريرا تزيد عن 300 ألف دولار".
وشدد خالد لطيف: "قولا واحدا المدير الفني القادم لنادي الزمالك سيكون أجنبيًا بشكل نهائي، لقد تم الاستقرار على ذلك، ولكن سيكون هناك فترة انتقالية بين رحيل فيريرا والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".
وتابع: "ستتم الاستعانة خلال الفترة الانتقالية بجهاز فني مصري من أبناء نادي الزمالك سواء داخل مصر أو المتواجدين في الخارج، لحين الاستقرار بتأن ودراسة للمدربين الأجانب المعروضين علينا".
أما عن حقيقة المفاوضات مع أحمد حسام "ميدو" لتولي المسؤولية مؤقتا، فكشف: "ميدو قيمة فنية كبيرة وقامة ونجم عالمي ومن أبناء نادي الزمالك ومدير فني متميز، لكن في النهاية سنستقر على اسم يناسب هذه المرحلة ونعلن عنه".
وأشار: "طارق مصطفى وعبد الحميد بسيوني من الأسماء المطروحة للوجود في الفترة الانتقالية حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".
واستطرد: "أطلب من جماهير الزمالك الصبر على اللاعبين لأنه لا يمكن أن تحكم على لاعب في ظل أن الفريق بالكامل ليس في مستواه، ولا توجد أزمة نهائيًا في مستحقات اللاعبين خلال الوقت الحالي".
واختتم: "من أولويات إدارة الزمالك تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه وحمزة المثلوثي، والأولوية الأكبر بالنسبة لنا الآن هي اختيار جهاز فني جديد، ثم سنكثف مفاوضات تجديد عقد الثلاثي لأنهم ركائز أساسية للفريق".
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.