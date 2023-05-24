كولر يرد على رغبة جماهير الأهلي في ارتداء علي معلول شارة قيادة الفريق

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، سبب اختياره محمد هاني، لارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر، في غياب محمد الشناوي، حارس المرمى، بسبب الإصابة.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الفترة الماضية حديثا من جانب جماهير الأهلي بشأن رغبتهم في ارتداء علي معلول ظهير أيسر الفريق لشارة قيادة الفريق في ظل غياب الشناوي للإصابة.