كولر يرد على رغبة جماهير الأهلي في ارتداء علي معلول شارة قيادة الفريق
كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، سبب اختياره محمد هاني، لارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر، في غياب محمد الشناوي، حارس المرمى، بسبب الإصابة.
وكان الأهلي قد فاز على نظيره إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت الفترة الماضية حديثا من جانب جماهير الأهلي بشأن رغبتهم في ارتداء علي معلول ظهير أيسر الفريق لشارة قيادة الفريق في ظل غياب الشناوي للإصابة.
وقال كولر في تصريحات تلفزيونية: "هناك قواعد صارمة لشارة القيادة في النادي الأهلي، وأعلم بحديث الجمهور عن ذلك الأمر، ولن أقوم بتغيير هذا القرار من أجل مجاملة أحد".
وأضاف: "أدير الأمور هنا وفقًا للمعطيات الفنية التي أراها، أنا المدير الفني وأعرف ما يحدث خلف الكواليس جيدًا".
وتابع مدرب الأهلي: "ولو لديكم رغبة في منح الشارة للاعب معين، فسأجلس في المنزل وأترك وضع التشكيل للجماهير، ومن الممكن أن يحدث هذا بشكل طبيعي مثل أن يصاب أحد أو يغيب بشكل قدري".
ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق لينفرد بصدارة الترتيب.
ويلعب الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 22.