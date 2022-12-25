إصابة عادل شكل أبرز مشجعي الاتحاد بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى (صور)
تعرض عادل شكل، أحد أشهر مشجعي نادي الاتحاد السكندري، لإصابة قوية في الوجه، إثر سقوط أحد المدرجات في صالة حسن مصطفى، خلال مباراة الأهلي المصري ضد الاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة.
وتم تداول فيديوهات وصور للمشجع السكندري عادل شكل وهو محمول على نقالة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة، التي استضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى اليوم السبت.
وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، على الجماهير المتواجدة لمؤازرة "زعيم الثغر" خلال مباراته أمام الأهلي.
وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.
واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.
وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة (67-45).
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ21 سيارة إسعاف، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.
وقال مصطفى هدهود مدير صالة حسن مصطفى: "الإصابات معظمها طفيفة ولا توجد وفيات ووقع الحادث بسبب سقوط سور مدرج وليس المدرج".
وانتشرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانهيار سور حديدي على الجماهير، وطالب مشجعون بإلغاء المباراة وإغاثة المصابين.
وقال شهود إن أنوار الصالة انطفأت قبل اتخاذ قرار الإلغاء رسميا بعد نحو نصف ساعة من التوقف.
وكان يسعى فريق الأهلي لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، بينما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم، بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.