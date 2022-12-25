إصابة عادل شكل أبرز مشجعي الاتحاد بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى (صور)

تعرض عادل شكل، أحد أشهر مشجعي نادي الاتحاد السكندري، لإصابة قوية في الوجه، إثر سقوط أحد المدرجات في صالة حسن مصطفى، خلال مباراة الأهلي المصري ضد الاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وتم تداول فيديوهات وصور للمشجع السكندري عادل شكل وهو محمول على نقالة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة، التي استضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى اليوم السبت.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، على الجماهير المتواجدة لمؤازرة "زعيم الثغر" خلال مباراته أمام الأهلي.