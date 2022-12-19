دون ذكر السبب.. الأهلي المصري يعلن تغريم "أفشة" ماليًا

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا تغريم لاعبه محمد مجدي "أفشة"، دون الإفصاح عن القيمة المالية التي فرضت على اللاعب، أو السبب الرئيس لها.

وقال الأهلي في بيان مقتضب، عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: "قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة وفقًا للائحة".

وأشارت التقارير إلى أن تغريم "أفشة" جاء بسبب قيامه بتسديد ركلة الجزاء لفريقه خلال مباراة فيوتشر، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

مباراة الأهلي أمام فريق فيوتشر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتقدم أفشة لتسديدها، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة ولم يتمكن من تسجيلها لتنتهي المواجهة بنتيجة التعادل.