دون ذكر السبب.. الأهلي المصري يعلن تغريم "أفشة" ماليًا
أعلن النادي الأهلي المصري رسميا تغريم لاعبه محمد مجدي "أفشة"، دون الإفصاح عن القيمة المالية التي فرضت على اللاعب، أو السبب الرئيس لها.
وقال الأهلي في بيان مقتضب، عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: "قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة وفقًا للائحة".
وأشارت التقارير إلى أن تغريم "أفشة" جاء بسبب قيامه بتسديد ركلة الجزاء لفريقه خلال مباراة فيوتشر، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.
مباراة الأهلي أمام فريق فيوتشر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتقدم أفشة لتسديدها، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة ولم يتمكن من تسجيلها لتنتهي المواجهة بنتيجة التعادل.
وتعرض أفشة لانتقادات قوية من جماهير الأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وما زاد الانتقادات هو تصريحات المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، الذي أبدى تعجبه، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، من تقدم أفشة لتنفيذ ضربة الجزاء، رغم وجود زميله علي معلول المكلف بهذه المهمة، في الملعب.
فيما رأى البعض أن الغرامة جاءت بسبب قيام اللاعب بنشر فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، مساء أمس، يؤدي خلاله تدريبات بدنية على أنغام أغنية تحمل كلماتها بعض رسائل الندية والتحدي والاعتزاز بالنفس؛ مما أثار جماهير الفريق من متابعيه؛ إذ اعتبروا أنه يوجه رسالة تجاههم، فاضطر لحذف الفيديو لاحقا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، المحدد لها الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، بملعب برج العرب في الإسكندرية.
ويظل الأهلي متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب مطارديه.