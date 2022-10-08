صفقات الزمالك.. مرتضى منصور يعلن التعاقد مع مهاجم جديد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقال يوسف حسن مهاجم وادي دجلة إلى المارد الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك، إن يوسف حسن أصبح لاعبا لبطل الدوري المصري، بعدما توصل ناديه لاتفاق مع وادي دجلة وسيتم سداد المبلغ في الساعات القليلة المقبلة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن جماهير الأهلي كانت تلقب يوسف حسن، بـ"محمد صلاح الجديد"، ووجه الشكر لماجد سامي رئيس وادي دجلة على تعاونه مع الزمالك.

وأكد مرتضى منصور أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، هو من طلب ضم يوسف حسن لتدعيم الخط الهجومي.

وأوضح رئيس الزمالك أن فريقه يتبقى له صفقتان لإغلاق ملف الصفقات الجديدة.

وحتى الآن تعاقد الزمالك مع نبيل عماد "دونغا" وعمر جابر من بيراميدز، والسنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي والبنيني سامسون أكينولا، ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش.

ونال الزمالك لقب الدوري المصري في الموسمين الماضيين.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فلامبوا دو سونطر من بوروندي في دوري أبطال أفريقيا غدا الأحد، ويوم الجمعة 14 أكتوبر، ومع الأهلي في كأس السوبر المصري يوم 28 أكتوبر.