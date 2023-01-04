آخر تطورات صفقات الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي
يسابق مسؤولو النادي الأهلي المصري الزمن من أجل حسم ملف التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.
وأصبح الأهلي على بعد خطوات من حسم أغلب الصفقات الشتوية قبل إرسال القائمة النهائية التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.
وتستعرض "إرم نيوز" التطورات الأخيرة لملف صفقات الأهلي المصري في الانتقالات الشتوية.
عبد العزيز يعقوبو
اقترب الأهلي من حسم ملف التعاقد مع الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الخط الأمامي.
وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ترحيبه بالتعاقد مع يعقوبو صاحب الـ24 عاماً في الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الهجوم.
ومن المنتظر أن يخضع يعقوبو للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة قادماً من البرتغال بعدما توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع ريو آفي للتعاقد مع اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو.
وسيكون يعقوبو اللاعب الأجنبي الخامس في قائمة الفريق الأحمر بعد البرازيلي برونو سافيو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو ليغلق الأهلي ملف التعاقد مع لاعبين أجانب فوق السن.
وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب سيخضع للكشف الطبي وهو المعيار لحسم ملف الصفقات الجديدة بعيداً عن أي أمور أو اتفاقات مالية.
وجاء تعليق أمير توفيق رداً على بعض التقارير التي أشارت إلى كثرة إصابات اللاعب في الفترة الماضية خلال مشواره الاحترافي.
محمد الضاوي "كريستو"
توصل الأهلي أيضاً لاتفاق لضم التونسي محمد الضاوي "كريستو"، مهاجم النجم الساحلي، الذي يجيد أيضاً في مركز الجناح الهجومي.
وسيتم قيد الضاوي في القائمة تحت السن (مواليد 2003) وهو ما تسمح به لوائح الدوري المصري هذا الموسم.
ويعلن الأهلي صفقة الضاوي في غضون الساعات المقبلة، خاصة أن اللاعب ودع زملاءه في النجم الساحلي.
جناح جديد
يسعى الأهلي لضم جناح أجنبي جديد في القائمة تحت السن لمواليد 2001 خاصة أن الفريق يعاني في مركز الجناح الهجومي.
وطلب السويسري مارسيل كولر، التعاقد مع لاعب أعسر لتدعيم الجانب الهجومي خاصة في ظل تحفظه على أداء بعض اللاعبين في هذا المركز.
وتم ترشيح بعض الأسماء الأجنبية لتدعيم هذا المركز خاصة أن البدائل المحلية المطروحة لهذا المركز سيكون سعرها ضخم مثل أحمد رفعت، جناح الوحدة الإماراتي المعار من فيوتشر، بجانب عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي.
وقال ماهر همام، مدرب الأهلي السابق، لـ"إرم نيوز"، إن الأهلي بالفعل يحتاج لمثلث هجومي جديد في الانتقالات الشتوية.
وأكد أن الأهلي رغم وصوله إلى مرمى المنافسين بعدة محاولات هجومية في كل مباراة إلا أنه يعاني بشكل واضح في استغلال الفرص وهو الأمر الذي دفع كولر للمطالبة بصفقات هجومية.
وأشار إلى أن توالي المباريات وكثرة البطولات التي يشارك بها الأهلي تدفع الفريق الأحمر لحسم صفقات جديدة في الجانب الهجومي بخلاف حاجة الفريق للاعبين أصحاب جودة معينة لاستغلال الفرص.
خالد عبد الفتاح
توصل الأهلي أيضاً لاتفاق لضم خالد عبد الفتاح، مدافع سموحة، الذي يلعب في دور الظهير الأيمن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بأحقية شراء عقده مع نهاية الإعارة.
وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن الصفقة ستتم بالتبادل من خلال استعارة زياد طارق لاعب الأهلي لمدة 18 شهراً بجانب أن الفريق السكندري توصل لاتفاق لاستعارة حسام حسن لنهاية الموسم.
وأشار إلى أن سموحة يسعى للتعاقد مع لاعبين من الأهلي أصحاب خبرات على سبيل الإعارة في شهر يناير الجاري.
صفقة كولر
يتمسك كولر أيضاً بالتعاقد مع لاعب وسط هجومي يستطيع قيادة الهجمات بناء على طلب المدير الفني.
وأبدى كولر رغبته في تدعيم هذا المركز خاصة أن اللاعبين في صفوف الأهلي يميلون للأداء الدفاعي بخلاف أن مستوى عمرو السولية لاعب الوسط متذبذب بشكل واضح.
ويفاضل مسؤولو الأهلي بين بعض الأسماء في الدوري المصري لاختيار الأنسب ولكن ربما تتأجل المفاوضات إلى الموسم الجديد.