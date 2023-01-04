آخر تطورات صفقات الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي

يسابق مسؤولو النادي الأهلي المصري الزمن من أجل حسم ملف التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وأصبح الأهلي على بعد خطوات من حسم أغلب الصفقات الشتوية قبل إرسال القائمة النهائية التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وتستعرض "إرم نيوز" التطورات الأخيرة لملف صفقات الأهلي المصري في الانتقالات الشتوية.

عبد العزيز يعقوبو

اقترب الأهلي من حسم ملف التعاقد مع الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الخط الأمامي.

وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، ترحيبه بالتعاقد مع يعقوبو صاحب الـ24 عاماً في الانتقالات الشتوية لتدعيم خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يخضع يعقوبو للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة قادماً من البرتغال بعدما توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع ريو آفي للتعاقد مع اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو.

وسيكون يعقوبو اللاعب الأجنبي الخامس في قائمة الفريق الأحمر بعد البرازيلي برونو سافيو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو ليغلق الأهلي ملف التعاقد مع لاعبين أجانب فوق السن.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب سيخضع للكشف الطبي وهو المعيار لحسم ملف الصفقات الجديدة بعيداً عن أي أمور أو اتفاقات مالية.

وجاء تعليق أمير توفيق رداً على بعض التقارير التي أشارت إلى كثرة إصابات اللاعب في الفترة الماضية خلال مشواره الاحترافي.