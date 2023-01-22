بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا طارئا لبحث مصير فيريرا

وتقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 61، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل شريف الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الوصيف.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.