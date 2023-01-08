كواليس جديدة في أزمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة.. ومرتضى منصور: أنقذت الزمالك من الإيقاف (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عن كواليس جديدة في أزمة ثنائي نادي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة، حيث تم اتهام الثنائي من قبل مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بتعاطي مواد مخدرة، والهروب من مواجهة الداخلية خوفًا من تحليل المنشطات.
مرتضى منصور كان قد اتهم فتوح وعبد الله جمعة بتعاطي "مخدر الحشيش" وحوّلهما إلى التحقيق بسبب خروجهما من قائمة الزمالك في مباراة الداخلية الماضية، قبل انطلاق اللقاء بدقائق.
وقال حتحوت: "ما حدث يبدو أنه أكبر من المعلن، وفيه حالة قلق داخل الزمالك إنه مش مجرد اثنين لاعبين قلقوا من وجود منظمة مكافحة المنشطات مساء الخميس الماضي ضد فريق الداخلية، والقلق امتد فيما هو أبعد من هذا الثنائي الدولي".
وأضاف: "يوم الخميس تم إعلان قائمة المباراة وفوجئ الجميع باستبعاد أحمد فتوح وعبد الله جمعة، بداعي إصابتهما بكورونا وهذا غير صحيح لأنه لم يعد هناك تحليل للاعبين، ولكن ما حدث أنه تم الإعلان عن وجود لجنة للتحليل من مكافحة المنشطات، ولكن فتوح قال لن ينفع أن أشارك ضد الداخلية وأنا حصلت على دواء ما، ورفض الإفصاح عن نوعية هذا الدواء، وتبعه عبد الله جمعة".
وتابع: "مصدر من الزمالك قال إنه تقرر تحويل الثنائي للتحقيق لمغادرتهما الاستاد، وتحديد يوم السبت لعمل تحليل لهما، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، أبلغ رئيس النادي بكل ما حدث، وخلال المباراة توجهت لجنة من مكافحة المنشطات لأمير مرتضى وتم سؤاله عن سبب رحيل الثنائي ورد المشرف على الفريق أنه لا يعلم السبب ولكنه أحالهما للتحقيق، وعقب المباراة أخذت المنظمة عينات من محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري، لكن خرج رئيس الزمالك عقب المباراة بتصريحات تلفزيونية معلنا أن فتوح وجمعة رفضا إجراء التحليل لتعاطيهما مواد مخدرة".
وأردف حتحوت: "اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية، تواصلت مع مكافحة المنشطات وحذرتها من الوقوع في خطر التواطؤ مع الزمالك في إجراء التحليل للاعبين، وتواجدت اللجنة بالفعل في النادي، أمس السبت، بشكل مفاجئ لإجراء التحليل للاعبين ولكنها لم تجد الثنائي، والزمالك أظهر أن فتوح أغلق هاتفه ولم يأت للتدريبات، وجمعة جاء وغادر مبكرا، ولم يتم إجراء أي تحليل للاعبين آخرين للكشف عن المنشطات، والنادي أعاد تذكير اللاعبين بالمواد المحظورة التي قد تعرضهم للعقوبات".
تصريحات مرتضى منصور
من جانبه، خرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتصريحات جديدة أكد من خلالها أنه أنقذ ناديه من عقوبة الإيقاف لمدة عامين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال منصور، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "في كل مباراة تحضر لجنة من منظمة منشطات عالمية، وعندما علمت بخروج فتوح وعبد الله جمعة من قائمة مباراة الداخلية، تساءلت عن السبب، فتوح قال إن سبب خروجه هو إصابته بفيروس كورونا، وهذا تصرف غير ذكي".
وأردف: "كان من الممكن أن يدعي الإصابة العضلية لأنه يجب الكشف عليه إذا أصيب بكورونا، ولكنه ترك الاستاد وغادر وهذا أثار الشكوك حوله، ولو لم أتخذ الإجراء لكانوا سيعتقدون أن الزمالك متستر عليه".
وأوضح: "لن أعرض الزمالك لأي عقوبة من فيفا، نحن اتخذنا موقفًا قبل أن تتخذ اللجنة إجراءً وتتأكد أن النادي لا يعلم عن الأمر شيئًا".
وأكمل: "أعطيت لفتوح فرصة للحضور، أمس السبت، من أجل أن يعتذر للجماهير ولكنه لم يأت، ولم يحضر التدريبات، والآن هو هارب حتى تزول المادة المخدرة من جسده ولا تظهر في التحليل".
وشدد: "أقول لمن يقول لي لماذا فضحت عبدالله جمعة وأحمد فتوح؟ لأنه لو الزمالك لم يقم بإجراء ضدهما لكان النادي سيتعرض للإيقاف لمدة عامين".
واختتم مرتضى منصور: "فتوح طلب الرحيل عن الزمالك قبل أيام وقلت له أحضر عرضًا".