كواليس جديدة في أزمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة.. ومرتضى منصور: أنقذت الزمالك من الإيقاف (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت عن كواليس جديدة في أزمة ثنائي نادي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة، حيث تم اتهام الثنائي من قبل مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بتعاطي مواد مخدرة، والهروب من مواجهة الداخلية خوفًا من تحليل المنشطات.

مرتضى منصور كان قد اتهم فتوح وعبد الله جمعة بتعاطي "مخدر الحشيش" وحوّلهما إلى التحقيق بسبب خروجهما من قائمة الزمالك في مباراة الداخلية الماضية، قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

وقال حتحوت: "ما حدث يبدو أنه أكبر من المعلن، وفيه حالة قلق داخل الزمالك إنه مش مجرد اثنين لاعبين قلقوا من وجود منظمة مكافحة المنشطات مساء الخميس الماضي ضد فريق الداخلية، والقلق امتد فيما هو أبعد من هذا الثنائي الدولي".

وأضاف: "يوم الخميس تم إعلان قائمة المباراة وفوجئ الجميع باستبعاد أحمد فتوح وعبد الله جمعة، بداعي إصابتهما بكورونا وهذا غير صحيح لأنه لم يعد هناك تحليل للاعبين، ولكن ما حدث أنه تم الإعلان عن وجود لجنة للتحليل من مكافحة المنشطات، ولكن فتوح قال لن ينفع أن أشارك ضد الداخلية وأنا حصلت على دواء ما، ورفض الإفصاح عن نوعية هذا الدواء، وتبعه عبد الله جمعة".