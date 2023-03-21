اتحاد الكرة المصري يوقف حكم واقعة "إلغاء هدف عبر الهاتف" لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف طاقم تحكيم لأجل غير مسمى؛ بعد الاستعانة بهاتف محمول قبل إلغاء هدف، يوم الجمعة الماضي، في ظل عدم توفر تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على "فيسبوك"، إن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا قررت إيقاف طاقم التحكيم بالكامل في مباراة منتخب السويس أمام النصر "لأجل غير مسمى".

وأضاف: "تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعانة محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة".