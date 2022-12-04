مرتضى منصور يرد على تقارير رحيل أسامة نبيه.. وينفي مفاوضاته مع لاعب الأهلي
رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على الأنباء التي ترددت بشأن رحيل أسامة نبيه، المدرب العام لفريق كرة القدم، عن الجهاز الفني.
وغاب أسامة نبيه عن التدريبات الجماعية للزمالك، يوم السبت، إذ يستعد الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، بالدوري المصري الممتاز، وأثيرت تكهنات عن اعتذاره عن عدم الاستمرار بالجهاز الفني للفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك "أريد أن أعرف ما الذي يريده الإعلام الفاسد من الزمالك، ماذا لو رأوه في الزمالك وأنه مصاب بنزلة برد، والمدرب سيكون متواجدًا في التدريب صباح اليوم الأحد، وأرجو من الجماهير تجاهل ما يقال لأن الموضوع زاد عن حده".
وأضاف "أسامة نبيه لم يستقل ولم يعتذر وما يقال غير صحيح، الزمالك يتعرض لحرب بشعة".
حسين الشحات
وأضاف مرتضى منصور "من ضمن الشائعات التي تقال، أن الزمالك يفاوض حسين الشحات، لاعب الأهلي مقابل 30 مليون جنيه، والحقيقة أننا لم نتفاوض معه سواء بشكل شفوي أو تحريري أو عن طريق مجلس الإدارة أو عن طريق أي أحد في النادي".
وأردف "كيف أعطيه 30 مليون جنيه، وكان من الممكن أن يحصل على 3 ملايين، هذه أخبار كاذبة مضحكة، الزمالك يمتلك أحمد سيد (زيزو)، ويحصل على نصف ما يتقاضاه حسين الشحات، وكيف أتفاوض معه وهو كان تجاوز في حق قائد الزمالك محمود عبدالرازق (شيكابالا)".
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.
وتعادل الزمالك أخيرا مع المصري بهدفين لكل فريق.. ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.