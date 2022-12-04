مرتضى منصور يرد على تقارير رحيل أسامة نبيه.. وينفي مفاوضاته مع لاعب الأهلي

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على الأنباء التي ترددت بشأن رحيل أسامة نبيه، المدرب العام لفريق كرة القدم، عن الجهاز الفني.

وغاب أسامة نبيه عن التدريبات الجماعية للزمالك، يوم السبت، إذ يستعد الأبيض لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، بالدوري المصري الممتاز، وأثيرت تكهنات عن اعتذاره عن عدم الاستمرار بالجهاز الفني للفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك "أريد أن أعرف ما الذي يريده الإعلام الفاسد من الزمالك، ماذا لو رأوه في الزمالك وأنه مصاب بنزلة برد، والمدرب سيكون متواجدًا في التدريب صباح اليوم الأحد، وأرجو من الجماهير تجاهل ما يقال لأن الموضوع زاد عن حده".

وأضاف "أسامة نبيه لم يستقل ولم يعتذر وما يقال غير صحيح، الزمالك يتعرض لحرب بشعة".