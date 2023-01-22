بعد الخسارة أمام الأهلي.. أمير مرتضى منصور يقدم استقالته من الجهاز الفني لنادي الزمالك

كشفت تقارير صحفية وإعلامية مصرية أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، ونال خلالها الفريق الأبيض الخسارة بنتيجة (3-0).

ووفقًا لما ذكرته قنوات "الحياة" و"صدى البلد" عبر برامجها الرياضية، فإن أمير مرتضى أبلغ اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن أمير مرتضى تقدم بالاستقالة من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.

وينتظر أمير مرتضى البت رسميًا في قراره بعد اجتماع مجلس الإدارة، عصر اليوم الأحد.