الزمالك يتعاقد مع مصطفى شلبي نجم إنبي

قال أحمد شوبير إن الزمالك حسم صفقة مصطفى شلبي لاعب إنبي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "الزمالك أنهى إجراءات ضم مصطفى شلبي وعمرو السيسي".

وكان الأهلي يسعى للتعاقد مع مصطفى شلبي لكن الصفقة فشلت ويبدو اللاعب قريبا من الانتقال إلى الزمالك.

وحتى الآن تعاقد الزمالك مع نبيل عماد "دونغا" وعمر جابر من بيراميدز، والسنغالي إبراهيما نداي والمغربي زكريا الوردي والبنيني سامسون أكينولا، ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش.

كما أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، انتقال يوسف حسن مهاجم وادي دجلة إلى المارد الأبيض بداية من الموسم الجديد.

ويلعب الزمالك مع فلامبوا دو سونطر يوم الجمعة في دوري أبطال أوروبا، علما أن المارد الأبيض فاز خارج ملعبه 1/0 في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك الأهلي في 28 أكتوبر الحالي في كأس السوبر المصري، كما يستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بمواجهة سموحة.