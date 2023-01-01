صفقات منتظرة في انتقالات الشتاء بالدوري المصري

تنطلق بعد ساعات قليلة فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري مع حلول شهر يناير 2023 وسط توقعات بميركاتو مثير لدعم الأندية الكبرى خاصة الأهلي والزمالك.

وترصد "إرم نيوز" بعض الصفقات المنتظرة في انتقالات الشتاء في الدوري المصري.

صفقات الأهلي

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته في تدعيم 5 مراكز في صفوف الفريق الأحمر على رأسها مركز رأس الحربة بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد عدم اقتناعه بمستوى مهاجمي الفريق في الفترة الأخيرة.

واستقر الأهلي بالفعل على تلبية طلب كولر بضم مهاجم أجنبي جديد في انتقالات الشتاء ولكن المدرب السويسري طلب اختيار اللاعب الجديد بنفسه لأنه وضع بعض المواصفات البدنية والتهديفية.

ورشح مسؤولو الأهلي اللاعب الغاني دانيال أفيري، مهاجم هارتس أوف أوك ومنتخب بلاده للمحليين، وتابعه كولر في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت، بين الأهلي ومنتخب غانا سجل خلالها أفيري هدفاً من ضربة جزاء وخسرها الأهلي بنتيجة (1-3).

وسيكون تعاقد الأهلي مع المهاجم الأجنبي الصفقة الأبرز في ميركاتو الفريق الأحمر الشتوي، ولكن إدارة القلعة الحمراء استقرت على ضم لاعب أجنبي تحت السن وتتفاوض بالفعل على ضم التونسي محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي الذي يجيد دور الجناح الهجومي ويبلغ عمره 19 عاما وسيتم قيده تحت السن.