صفقات منتظرة في انتقالات الشتاء بالدوري المصري
تنطلق بعد ساعات قليلة فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري مع حلول شهر يناير 2023 وسط توقعات بميركاتو مثير لدعم الأندية الكبرى خاصة الأهلي والزمالك.
وترصد "إرم نيوز" بعض الصفقات المنتظرة في انتقالات الشتاء في الدوري المصري.
صفقات الأهلي
أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رغبته في تدعيم 5 مراكز في صفوف الفريق الأحمر على رأسها مركز رأس الحربة بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد عدم اقتناعه بمستوى مهاجمي الفريق في الفترة الأخيرة.
واستقر الأهلي بالفعل على تلبية طلب كولر بضم مهاجم أجنبي جديد في انتقالات الشتاء ولكن المدرب السويسري طلب اختيار اللاعب الجديد بنفسه لأنه وضع بعض المواصفات البدنية والتهديفية.
ورشح مسؤولو الأهلي اللاعب الغاني دانيال أفيري، مهاجم هارتس أوف أوك ومنتخب بلاده للمحليين، وتابعه كولر في مباراة ودية أقيمت اليوم السبت، بين الأهلي ومنتخب غانا سجل خلالها أفيري هدفاً من ضربة جزاء وخسرها الأهلي بنتيجة (1-3).
وسيكون تعاقد الأهلي مع المهاجم الأجنبي الصفقة الأبرز في ميركاتو الفريق الأحمر الشتوي، ولكن إدارة القلعة الحمراء استقرت على ضم لاعب أجنبي تحت السن وتتفاوض بالفعل على ضم التونسي محمد الضاوي (كريستو) مهاجم النجم الساحلي الذي يجيد دور الجناح الهجومي ويبلغ عمره 19 عاما وسيتم قيده تحت السن.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع النجم الساحلي من أجل انضمام الضاوي خاصة أن النجم الساحلي مدين للأهلي بباقي قيمة غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق، الذي انضم بعد ذلك إلى النجم الساحلي.
وطلب كولر أيضا تدعيم مركز قلب الدفاع، واستقر مسؤولو الأهلي على ضم خالد عبد الفتاح مدافع سموحة الذي يجيد دور الظهير الأيمن وقلب الدفاع، كما تفكر الإدارة الحمراء في ضم عمر فايد مدافع منتخب الشباب والمقاولون العرب أيضا لدعم الخط الخلفي خاصة أنه سيتم قيده في قطاع الناشئين.
وتمسك كولر بضم لاعب وسط بجانب جناح هجومي آخر بخلاف الضاوي ويتم ترشيح بعض اللاعبين لهذين المركزين من بينهم أحمد رفعت، جناح فيوتشر المعار إلى الوحدة الإماراتي، ومروان عطية، لاعب الاتحاد السكندري.
وتتجه النية حسب مصادر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، للموافقة على رحيل الرباعي حسام حسن وزياد طارق ومحمد محمود ومصطفى سعد خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة أن هناك العديد من العروض لاستعارة اللاعبين الأربعة.
صفقات الزمالك
يرغب نادي الزمالك أيضاً في تدعيم صفوفه ببعض الصفقات الجديدة خلال شهر يناير قبل انطلاق مشوار دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وطلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، ضم لاعبين أفضل من العناصر المتواجدة في القائمة حال التعاقد مع صفقات شتوية.
وحدد فيريرا مراكز الوسط والجناح وصانع الألعاب والمهاجم لتدعيم صفوف الزمالك في الانتقالات الشتوية.
ويميل الزمالك لاستطلاع رغبة لاعبه السابق المغربي أشرف بن شرقي جناح الجزيرة الإماراتي بشأن العودة مجددا في شهر يناير المقبل.
وارتبط اسم الزمالك بالتفاوض مع محمد هلال صانع ألعاب البنك الأهلي وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، كما أن هناك أكثر من مهاجم أجنبي تم ترشيحه للفريق الأبيض حال الموافقة على رحيل البنيني سامسون أكينيولا في الانتقالات الشتوية.
ويسعى مسؤولو الزمالك أيضا لحسم التفاوض مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد لتدعيم الفريق بعد رحيل المغربي زكريا الوردي بالتراضي.
وتلقى الزمالك اتصالات شفوية لإعارة بعض لاعبيه الصاعدين مثل محمد طارق وسيف جعفر ولكن رحيل أي لاعب سيكون مرتبطا بموقف الإدارة.
صفقات بيراميدز والمصري
ارتبط اسم نادي بيراميدز بالتفاوض مع محمد هلال وأحمد ياسين ثنائي البنك الأهلي لتدعيم صفوفه في شهر يناير.
واستقر مسؤولو بيراميدز على رحيل الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي حال تلقيهما عروضا مناسبة للرحيل.
وأبدى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي أيضا اهتمامهم بضم بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية مثل عبده يحيى ومصطفى العش لاعبي غزل المحلة ومحمد الشامي وعمر الوحش ثنائي الإسماعيلي.