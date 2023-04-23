دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يعبر الرجاء.. وصن داونز يهزم شباب بلوزداد برباعية
أحرز الأهلي هدفا في نهاية كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الرجاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.
وافتتح محمد عبد المنعم التسجيل للأهلي بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليوجه ضربة معنوية للرجاء الذي أهدر فرصتين في وقت مبكر.
وأضاف البديل حمدي فتحي الهدف الثاني قبل ست دقائق من النهاية، ليمنح الأهلي، صاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب، الأفضلية قبل مباراة الإياب في المغرب السبت المقبل.
ومنذ الخسارة الكبيرة 5-2 أمام صن داونز في دور المجموعات واقترابه من الخروج من البطولة، انتفض الأهلي وحقق فوزه الثالث دون أن تهتز شباكه، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الدور قبل النهائي.
وعلى العكس مما حدث في مواجهتهما في دور الثمانية في العام الماضي، عندما أحرز الأهلي هدفين في أول 23 دقيقة، كان الرجاء الطرف الأفضل في البداية.
وسدد محمد ناهيري لاعب الرجاء ركلة حرة رائعة أبعدها الحارس محمد الشناوي بصعوبة إلى ركنية بعد أربع دقائق.
وسدد حسين الشحات كرة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء في أول فرصة للأهلي في الدقيقة الـ 11.
ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى الشحات الذي سددها لتصطدم في الدفاع وتصل إلى الزنيتي بسهولة.
وألغى الحكم السوداني محمود إسماعيل هدفا للأهلي بداعي التسلل على محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة الـ 24.
وارتكب الأهلي خطأ في الخروج بالكرة من الدفاع لتصل الكرة إلى محمد زريدة الذي تبادل تمريرها مع وليد صبار ليسددها لكن الشناوي خرج لملاقاته وأبعدها إلى ركنية.
وكاد المدافع مروان الهدهودي يكلف الرجاء ركلة جزاء عندما انحنى برأسه لإبعاد تمريرة عرضية من علي معلول لكن الكرة اصطدمت بيده.
وتجاهل الحكم الواقعة، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة قراره قبل ست دقائق من الاستراحة.
وانتزع الأهلي التقدم عندما أرسل معلول تمريرة عرضية حوّلها عبد المنعم، الذي كان بقي في الهجوم بعد ركلة حرة سابقة، بضربة رأس فشل الزنيتي في إبعادها لتستقر في الشباك.
وواصل الأهلي استحواذه على الكرة في الشوط الثاني لكن دون خطورة على المرمى مع إغلاق الرجاء جميع المنافذ إلى المرمى.
واعتمد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة لكن مهاجميه سقطوا في التسلل عدة مرات.
وكاد عبد المنعم يكلف الأهلي الكثير عندما أعاد تمريرة ضعيفة بضربة رأس إلى الشناوي مع تدخل من حمزة خابا، لكن حارس المنتخب المصري أنقذ زميله في الدقيقة الـ 70.
وأهدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو فرصة تعزيز تفوق الأهلي عندما تبادل تمرير الكرة مع محمد هاني وسددها باتجاه المرمى لكن الزنيتي أبعدها إلى ركنية.
وسدد مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الزنيتي تصدى لها بثبات قبل سبع دقائق من النهاية.
وكافأ البديل فتحي مدربه السويسري مارسيل كولر بتسجيل الهدف الثاني ومنح أفضلية كبيرة للأهلي.
فمن هجمة مشابهة لهدف الفوز بكأس مصر أمام بيراميدز في وقت سابق من الشهر الحالي، أرسل تاو تمريرة أمامية إلى فتحي الذي استغل فقدان الرجاء التركيز واستلم الكرة وسددها قوية في مرمى الزنيتي.
وفي مباراة أخرى، اقترب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز خارج أرضه 4-1 على شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الثمانية.
وافتتح بيتر شالوليلي التسجيل بهدف لصن داونز بعد ركلة ركنية بعد مرور ست دقائق من البداية، وأضاف زميله نيو مايما الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20.
وقلص بلوزداد الفارق قبل الاستراحة مباشرة عن طريق ميلو ربيعي مستفيدا من ركلة ركنية.
لكن شالوليلي أعاد تقدم الفريق الزائر بفارق هدفين بعد ست دقائق من الشوط الثاني، قبل أن يختتم كاسيوس مايلولا الأهداف في اللحظات الأخيرة، ليصبح بطل أفريقيا 2016 على أعتاب الصعود.
ويستضيف صن داونز إياب دور الثمانية يوم السبت المقبل، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب أمام الوداد المغربي حامل اللقب أو سيمبا التنزاني الذي فاز اليوم بهدف على أرضه ذهابا.