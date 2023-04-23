دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يعبر الرجاء.. وصن داونز يهزم شباب بلوزداد برباعية

وارتكب الأهلي خطأ في الخروج بالكرة من الدفاع لتصل الكرة إلى محمد زريدة الذي تبادل تمريرها مع وليد صبار ليسددها لكن الشناوي خرج لملاقاته وأبعدها إلى ركنية.

وكاد المدافع مروان الهدهودي يكلف الرجاء ركلة جزاء عندما انحنى برأسه لإبعاد تمريرة عرضية من علي معلول لكن الكرة اصطدمت بيده.

وتجاهل الحكم الواقعة، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة قراره قبل ست دقائق من الاستراحة.

وانتزع الأهلي التقدم عندما أرسل معلول تمريرة عرضية حوّلها عبد المنعم، الذي كان بقي في الهجوم بعد ركلة حرة سابقة، بضربة رأس فشل الزنيتي في إبعادها لتستقر في الشباك.

وواصل الأهلي استحواذه على الكرة في الشوط الثاني لكن دون خطورة على المرمى مع إغلاق الرجاء جميع المنافذ إلى المرمى.

واعتمد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة لكن مهاجميه سقطوا في التسلل عدة مرات.

وكاد عبد المنعم يكلف الأهلي الكثير عندما أعاد تمريرة ضعيفة بضربة رأس إلى الشناوي مع تدخل من حمزة خابا، لكن حارس المنتخب المصري أنقذ زميله في الدقيقة الـ 70.

وأهدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو فرصة تعزيز تفوق الأهلي عندما تبادل تمرير الكرة مع محمد هاني وسددها باتجاه المرمى لكن الزنيتي أبعدها إلى ركنية.

وسدد مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الزنيتي تصدى لها بثبات قبل سبع دقائق من النهاية.

وكافأ البديل فتحي مدربه السويسري مارسيل كولر بتسجيل الهدف الثاني ومنح أفضلية كبيرة للأهلي.

فمن هجمة مشابهة لهدف الفوز بكأس مصر أمام بيراميدز في وقت سابق من الشهر الحالي، أرسل تاو تمريرة أمامية إلى فتحي الذي استغل فقدان الرجاء التركيز واستلم الكرة وسددها قوية في مرمى الزنيتي.