صالح جمعة يثير الجدل بظهوره بوزن زائد في مباراة ودية مع الإسماعيلي
تداول الجمهور صورا تظهر صالح جمعة، صانع ألعاب الإسماعيلي، بوزن زائد خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام الرباط والأنوار، أمس الأحد، وهو ما أثار جدلا كبيرا بشأن لاعب الأهلي المصري السابق، الذي كان يتنبأ له الجميع بمستقبل كبير.
وكان فريق الإسماعيلي فاز على نظيره الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لصالح جمعة خلال المباراة الودية، وهو في وزن زائد خاصة عند منطقة البطن، وهو شكل غير مناسب للاعبي كرة القدم.
وشارك صالح جمعة بديلاً في مواجهة فريقه أمام الرباط والأنوار، والتي انتهت بفوز النادي الإسماعيلي بهدفي عبد الرحمن مجدي وحازم مرسي.
وعلق خالد زين، نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على الصورة المنتشرة لصالح جمعة، في تصريحات تلفزيونية، قائلا "صالح جمعة، وعدني أنه سيسعى ويجتهد في التدريبات من أجل إنقاص وزنه وعودته لمستواه الفني المعروف عنه، وذلك في حضور الجهاز الفنى بقيادة غاريدو".
فيما قال وليد شعيب، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي "صالح جمعة بعيد عن المشاركة في المباريات منذ فترة كبيرة، لذلك ظهر في مباراة الرباط بحالة بدنية ليست جيدة، ولكنه لديه رغبة كبيرة لاستعادة لياقته البدنية، كما إن الجهاز الفني وضع له برنامجا تأهيليا قويا ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".
وشهدت مسيرة صالح جمعة تدهورا في السنوات الماضية، إذ تخلى عنه الأهلي بعد نهاية موسم 2019-2020، الذي لعب خلاله الدولي المصري السابق 39 دقيقة فقط، مقسمة على ثلاث مباريات.
ورحل صالح، البالغ 29 عامًا، إلى سيراميكا كليوباترا في موسم 2020-2021، وظهر بمستوى جيد نسبيا، حيث شارك مع الفريق في 19 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 4.
وبينما كان يحاول استعادة مستواه السابق، تعرض لإصابة قاسية بقطع في وتر أكيليس.
وهو ما أبعده لفترة طويلة عن الملاعب، قبل أن يعود للمشاركة مع سيراميكا، بداية من الجولة الـ22 من دوري الموسم الماضي، عندما التقى فريقه السابق مع فاركو (1-1).
وإجمالا، لعب صالح جمعة 12 مباراة في الموسم الماضي، صنع خلالها هدفا واحدا، قبل أن يرحل إلى الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، مطلع الموسم الجاري.
وشارك مع الدراويش حتى الآن كبديل أمام الأهلي وغزل المحلة، في مباراتين خسرهما الإسماعيلي.