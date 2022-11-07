صالح جمعة يثير الجدل بظهوره بوزن زائد في مباراة ودية مع الإسماعيلي

تداول الجمهور صورا تظهر صالح جمعة، صانع ألعاب الإسماعيلي، بوزن زائد خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام الرباط والأنوار، أمس الأحد، وهو ما أثار جدلا كبيرا بشأن لاعب الأهلي المصري السابق، الذي كان يتنبأ له الجميع بمستقبل كبير.

وكان فريق الإسماعيلي فاز على نظيره الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لصالح جمعة خلال المباراة الودية، وهو في وزن زائد خاصة عند منطقة البطن، وهو شكل غير مناسب للاعبي كرة القدم.

وشارك صالح جمعة بديلاً في مواجهة فريقه أمام الرباط والأنوار، والتي انتهت بفوز النادي الإسماعيلي بهدفي عبد الرحمن مجدي وحازم مرسي.

وعلق خالد زين، نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على الصورة المنتشرة لصالح جمعة، في تصريحات تلفزيونية، قائلا "صالح جمعة، وعدني أنه سيسعى ويجتهد في التدريبات من أجل إنقاص وزنه وعودته لمستواه الفني المعروف عنه، وذلك في حضور الجهاز الفنى بقيادة غاريدو".