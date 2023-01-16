الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر
يستضيف استاد القاهرة، مساء اليوم الإثنين، المواجهة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم محمود البنا.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مؤمن حسن.
مشوار الفريقين
تأهل الزمالك حامل اللقب إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة الداخلية بنتيجة 2-1 في دور الـ 32 بعدما سجل سيف جعفر وأشرف بن شرقي للفريق الأبيض باستاد القاهرة.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي باستاد القاهرة بنتيجة 1-0 في دور الـ16 بهدف سجله أحمد سيد "زيزو" من ضربة جزاء ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدي بالنتيجة ذاتها في دور الثمانية بنتيجة 1-0 باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتأهل بيراميدز بعدما فاز على حساب لافيينا بنتيجة 1-0 في دور الـ 32 باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بهدف سجله أحمد سامي.
وصعد بيراميدز في دور الـ16 على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 باستاد الدفاع الجوي بثنائية سجلها فخر الدين بن يوسف وإسلام عيسى ثم فاز على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في دور الثمانية بهدف سجله رمضان صبحي.
وتقابل الفريقان مرة وحيدة في كأس مصر بالدور النهائي لنسخة موسم 2018 - 2019 وفاز الزمالك بنتيجة 3-0 وهي المرة الوحيدة التي يصل خلالها بيراميدز للنهائي.
وفاز الزمالك بلقب كأس مصر 28 مرة آخرها في نسخة موسم 2020 - 2021.
وتقابل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، ضد مواطنه جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 11 مرة، وتفوق فيريرا بواقع 6 انتصارات و3 مرات فاز بها باتشيكو وتعادلين.
ويواجه باتشيكو الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، ويواجه فيريرا بيراميدز للمرة الرابعة وفاز 3 مرات دون هزيمة أو تعادل.
أسلحة الزمالك
يخوض الزمالك مواجهة الليلة باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري خلال آخر 3 جولات بالدوري بجانب بلوغ نهائي الكأس للمرة 42 في تاريخه.
ويغيب عن صفوف الزمالك السنغالي إبراهيما نداي ومحمود حمدي "الونش" بسبب الإصابة وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية وحسام أشرف ويوسف حسن لأسباب فنية.
ومن المنتظر أن يعتمد البرتغالي جيسوالدو فيريرا على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه الرباعي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ويميناً حمزة المثلوثي ويساراً محمد عبد الشافي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نبيل عماد "دونجا" وبجواره عمرو السيسي وإمام عاشور وعلى الأطراف أحمد سيد "زيزو" ويوسف أسامة نبيه أو مصطفى شلبي مع التونسي سيف الدين الجزيري في خط الهجوم.
أوراق بيراميدز
يبحث بيراميدز عن التأهل للمرة الثانية في تاريخه لنهائي كأس مصر وتحقيق الفوز الثاني في تاريخه على حساب الزمالك بعدما تغلب بنتيجة 1-0 يوم الـ23 من أبريل 2019.
ويغيب عن صفوف بيراميدز لاعبه مصطفى فتحي للإيقاف بجانب محمد الشيبي بسبب الإصابة ومحمد صادق وحارس المرمى أحمد دعدور لأسباب فنية.
ويعتمد بيراميدز على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر وأحمد سامي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي.
ويقود خط الوسط بلاتي توريه ووليد الكرتي وعبد الله السعيد مع ثلاثي خط الهجوم رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف.
وقال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن الفريق الأبيض لديه دوافع قوية ويجب أن يتحلى لاعبوه بالتركيز والشغف من أجل تحقيق الفوز على حساب بيراميدز.
وأوضح أن الزمالك يعتمد على تحركات زيزو وإمام عاشور مؤكدًا أن الأفضل أن يلعب الزمالك بطريقة 4-3-3 لغلق الأطراف أمام بيراميدز.
وأكد أن بيراميدز يعتمد على قدرات رمضان وإبراهيم عادل على الأطراف بجانب تمريرات الكرتي والسعيد من العمق لخلخلة دفاعات المنافس.