الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

يستضيف استاد القاهرة، مساء اليوم الإثنين، المواجهة التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مؤمن حسن.