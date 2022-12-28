رئيس الإسماعيلي: "ميدو" سيقود الفريق بجانب عمله الإعلامي مثلما فعل مدرب إسبانيا (فيديو)

كشف يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الجديد للفريق، سيستمر في عمله الإعلامي ببرنامجه "الريمونتادا"، على غرار ما فعله لويس إنريكي، مدرب إسبانيا السابق، خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022.

وأعلن نادي الإسماعيلي، يوم الثلاثاء، رسميًّا تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرًا فنيًّا للفريق الأصفر.

وقال الكومي "نحن مخلصون في عملنا لأقصى درجة ونتمنى التوفيق من ربنا، وأول مباراة بقيادة ميدو ستكون ضد الزمالك، غدًا الخميس، وهي مباراة صعبة بالتأكيد وميدو سيضع تاريخه كله في هذه المواجهة، وهو رجل مخلص ولديه إصرار وحماسة ونقل هذه الحماسة للاعبين في التدريبات وهذا ما رأيته بنفسي، ونتمنى أن تنتقل إرادة الفوز الموجودة لديه للاعبين".