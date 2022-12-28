رئيس الإسماعيلي: "ميدو" سيقود الفريق بجانب عمله الإعلامي مثلما فعل مدرب إسبانيا (فيديو)
كشف يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الجديد للفريق، سيستمر في عمله الإعلامي ببرنامجه "الريمونتادا"، على غرار ما فعله لويس إنريكي، مدرب إسبانيا السابق، خلال مشاركته في كأس العالم قطر 2022.
وأعلن نادي الإسماعيلي، يوم الثلاثاء، رسميًّا تعيين أحمد حسام "ميدو" مديرًا فنيًّا للفريق الأصفر.
وقال الكومي "نحن مخلصون في عملنا لأقصى درجة ونتمنى التوفيق من ربنا، وأول مباراة بقيادة ميدو ستكون ضد الزمالك، غدًا الخميس، وهي مباراة صعبة بالتأكيد وميدو سيضع تاريخه كله في هذه المواجهة، وهو رجل مخلص ولديه إصرار وحماسة ونقل هذه الحماسة للاعبين في التدريبات وهذا ما رأيته بنفسي، ونتمنى أن تنتقل إرادة الفوز الموجودة لديه للاعبين".
وأضاف "وقعنا مع ميدو لمدة موسم ونصف الموسم والعقد قابل للتجديد، وهو سيستمر في تقديم برنامجه لمدة يومين في الأسبوع ونحن وافقنا على هذا الأمر، ومدرب إسبانيا السابق لويس إنريكي كان يفعل الأمر ذاته وقت كأس العالم الماضية، ووضعنا هذا الشرط في العقد بأن يكون مقدما بالبرنامج الخاص به بما لا يتعارض مع مصالح الفريق، وهو حقق شهرة جيدة في برنامجه، وفي الليل بالتأكيد هو حر فيما يفعله".
وكان إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني السابق، يقوم بعمل بث مباشر يومي على منصة "تويتش" للتواصل الاجتماعي منذ انطلاقة بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، قبل أن يرحل المدرب عن قيادة "الماتادور" إثر الخسارة أمام المغرب في دور الـ16.
ويحتل الإسماعيلي حاليًّا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد 9 جولات.
ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري.
وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري، وأيضا نادي الوحدة في الدوري السعودي.
وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري من الدوري مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفًا له.