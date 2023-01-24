اتحاد الكرة المصري يكشف في بيان رسمي تفاصيل أزمة مارك كلاتينبرغ

كشف اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي، تفاصيل أزمة الإنجليزي مارك كلاتينبرغ، رئيس لجنة الحكام، بعدما تردد عن سفره واستقالته بسبب عدة أزمات نشبت مؤخرا مع مسؤولي الاتحاد.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام، هو المسؤول عن تعيينات الحكام في مختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجىء أعضاء اللجنة بخروجه من (الجروب) الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات".

وأضاف البيان: "تمت استشارة كلاتنبرغ بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر تطبيق (واتساب)، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع".

وتابع: "بشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبرغ مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر".