اتحاد الكرة المصري يكشف في بيان رسمي تفاصيل أزمة مارك كلاتينبرغ
كشف اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي، تفاصيل أزمة الإنجليزي مارك كلاتينبرغ، رئيس لجنة الحكام، بعدما تردد عن سفره واستقالته بسبب عدة أزمات نشبت مؤخرا مع مسؤولي الاتحاد.
وقال اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام، هو المسؤول عن تعيينات الحكام في مختلف المسابقات، بالتشاور مع اللجنة، ورغم ذلك فوجىء أعضاء اللجنة بخروجه من (الجروب) الخاص بالتنسيق لعمل اللجنة، ولم يقم بالتواصل خلال الأيام الأربعة الماضية، كما جرت محاولات للتواصل معه عبر الهاتف، لكنه لم يرد على تلك المكالمات".
وأضاف البيان: "تمت استشارة كلاتنبرغ بشأن حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز عبر تطبيق (واتساب)، لكنه لم يرد على أعضاء اللجنة، ولم يحدث أي تغيير بشأن حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في المسابقة ذاتها، كما أشيع".
وتابع: "بشأن تعيين رئيس أجنبي جديد للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، سيكون ذلك في حالة عدم استكمال كلاتنبرغ مهامه في الاتحاد، وسيتم الأمر من خلال طرح أكثر من سيرة ذاتية لاختيار الأجدر".
وأردف: "يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان مساندًا لكلاتنبرغ، وتم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام رغم أن تعاقده كان في الأساس لتطوير التحكيم فقط، كما تمت مراجعته في مناسبات عديدة بشأن سفره المتكرر دون علم الاتحاد، وعدم تواجده لتنفيذ بنود تعاقده، بالرغم من توفير سكن خاص له وسيارة لحضور التدريبات والمباريات والمعسكرات حسب برنامجه الذي لم يقدمه للمجلس، حتى الآن، بالرغم من مطالبته به أكثر من مرة".
واستطرد: "كما شدد المجلس على استمرار دعم كلاتنبرغ في حالة عودته ومواصلة مهامه، أما بخصوص مستحقاته المالية، فقد حصل على جميع المستحقات، والتي تشمل مقدما لمدة شهرين، يتم خصمها طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة شهور حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة دون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه ستتم تسوية مستحقات الشهرين، وصرف القيمة المتبقية حال عودته، وفي حاله عدم عودته سيقوم الاتحاد بمطالبته بمستحقات الاتحاد".
وأوضح البيان: "أما بخصوص عدم حمايته فإن تواجده في جمهورية مصر العربية أكثر الدول أمانا في العالم، فهذا أمر مبالغ فيه، حيث إنه يتحرك بمفرده دون مضايقات وبحرية تامة أسوة بزملائه المدربين الأجانب للمنتخبين الأول والأولمبي، أما نقده من الإعلام فهذا أمر موجود في كل العالم، وإذا كان الأمر شخصيا فيتم اتباع درجات التقاضي سواء في الاتحاد أو في المحاكم".
كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في اللجنة التي تم اختيارها بمعرفته دون تدخل أعضاء المجلس في الاختيارات، وسوف تقوم اللجنة برئاسة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة بالاستمرار في ممارسة عملها لحين البت في أمر كلاتنبرغ سواء بعودته أو تعيين رئيس لجنة آخر، كما يؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لإنهاء هذه المهمة.
وكشفت عدة تقارير صحفية أن المسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا مع مارك كلاتنبرغ عن تقليل السفر للخارج والعمل مع الحكام، حتى يكون الحكام فنيًا بشكل أفضل خلال الموسم الحالي، بعد شكاوى الأندية الأخيرة.