كهربا يحتفل مع جمهور الأهلي بـ"هتافات مسيئة" ضد الزمالك
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احتفال محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه في مدرجات ستاد القاهرة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت في الدوري المصري.
وظهر واضحا في الفيديو المتداول كهربا وهو يردد "ألفاظا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.
وشارك كهربا للمباراة الثانية على التوالي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر لعدم سداد الغرامة المالية المقررة ضد اللاعب من جانب محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وتبلغ مليوني دولار ونسبة الفوائد البنكية، منذ يونيو 2019.
ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.
وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.
وهز كهربا وبديله محمد شريف الشباك ليفوز الأهلي 3-صفر على غريمه الزمالك حامل اللقب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، السبت.
وبعد شوط أول ممل من الفريقين، لعب حمدي فتحي دور الساحر في صفوف الأهلي حيث ساهم في الأهداف الثلاثة.
وافتتح كهربا التسجيل للأهلي بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 61.
وسلم كهربا الراية إلى شريف الذي احتفل بهدفه رقم 50 مع الأهلي في الدقيقة 75، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة الأخيرة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة من 14 مباراة في الصدارة متفوقًا بأربع نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.
وتراجع الزمالك حامل اللقب إلى المركز الرابع وله 26 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز.
وسيكون فيريرا تحت الضغط مع استمرار النتائج المخيبة للزمالك، إذ حصد نقطتين فقط من آخر أربع مباريات في الدوري، كما ودع كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز الأسبوع الماضي.