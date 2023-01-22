كهربا يحتفل مع جمهور الأهلي بـ"هتافات مسيئة" ضد الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احتفال محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، بالفوز على نظيره الزمالك، بترديد "هتافات مسيئة" مع جماهير ناديه في مدرجات ستاد القاهرة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت في الدوري المصري.

وظهر واضحا في الفيديو المتداول كهربا وهو يردد "ألفاظا مسيئة" ضد ناديه السابق الزمالك.

وشارك كهربا للمباراة الثانية على التوالي بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر لعدم سداد الغرامة المالية المقررة ضد اللاعب من جانب محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وتبلغ مليوني دولار ونسبة الفوائد البنكية، منذ يونيو 2019.

ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الفريق، بينما يؤكد الزمالك استمرار عقده حتى صيف 2022.

وانضم كهربا إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ثم رحل مجانا إلى الأهلي المصري في يناير 2020.