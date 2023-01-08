سيف زاهر: كهربا قال لي شخصيا إنه سيلعب مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن محادثة جمعته بمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، للحديث عن أزمة إيقافه الحالية بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل "فيفا" بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق، الزمالك.

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمود كهربا في الـ11 من يوليو الماضي بإيقافه لمدة 6 أشهر لحين سداد 2.5 مليون دولار أمريكي لناديه الأسبق الزمالك.

وتنتهي عقوبة إيقاف كهربا بعد أيام قليلة بحلول يوم الـ11 من يناير 2023، بحسب تصريحات سابقة لمحاميه.

وقال سيف زاهر، عبر برنامجه، مساء السبت "السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل كهربا سيشارك في مباراة الأهلي ضد المصري القادمة؟، سأعلن لكم مفاجأة مدوية.. كهربا قال لي أنا شخصيا بالحرف الواحد سألعب المباراة المقبلة".

وأضاف "كهربا أبلغني أيضا بأنه سيلعب الأشهر الـ6 المقبلة، لأن الزمالك لا يحق له التقدم بطعن إلا في فترة الانتقالات المقبلة".