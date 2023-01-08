سيف زاهر: كهربا قال لي شخصيا إنه سيلعب مباراة الأهلي المقبلة ضد المصري (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عن محادثة جمعته بمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، للحديث عن أزمة إيقافه الحالية بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل "فيفا" بسبب الغرامة الموقعة عليه لصالح ناديه السابق، الزمالك.
وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمود كهربا في الـ11 من يوليو الماضي بإيقافه لمدة 6 أشهر لحين سداد 2.5 مليون دولار أمريكي لناديه الأسبق الزمالك.
وتنتهي عقوبة إيقاف كهربا بعد أيام قليلة بحلول يوم الـ11 من يناير 2023، بحسب تصريحات سابقة لمحاميه.
وقال سيف زاهر، عبر برنامجه، مساء السبت "السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل كهربا سيشارك في مباراة الأهلي ضد المصري القادمة؟، سأعلن لكم مفاجأة مدوية.. كهربا قال لي أنا شخصيا بالحرف الواحد سألعب المباراة المقبلة".
وأضاف "كهربا أبلغني أيضا بأنه سيلعب الأشهر الـ6 المقبلة، لأن الزمالك لا يحق له التقدم بطعن إلا في فترة الانتقالات المقبلة".
وتابع "لكن في معسكر الزمالك، أكدوا أنهم تحركوا بالفعل، وأبلغوا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن كهربا لم يسدد الغرامة المالية إذن العقوبة تتضاعف، والموقف النهائي سيتحدد يوم الـ12 من يناير، وسنرى حينها من سيكون موقفه صحيحا كهربا أم إدارة الزمالك؟، ولو لعب كهربا ما زال ثمة 80 مليونا يجب سدادها للنادي الأبيض، وحل المسألة لا ينتهي إلا بالتفاوض بين الطرفين بتقسيط المبلغ، ولكن دفع المبلغ كاملا مستحيل".
ويلتقي الأهلي ضد المصري يوم الـ12 من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وفرض على كهربا هذه العقوبة بسبب الرحيل عن الزمالك في صيف 2019 رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو آفيس البرتغالي.
ويلعب كهربا بقميص الأهلي منذ يناير 2020 بعد صفقة انتقال حر، علما بأنه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق هاتاي سبور التركي.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما المصري يتواجد في المركز العاشر بـ14 نقطة.