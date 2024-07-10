القضاء العراقي يحكم بإعدام زوجة البغدادي

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الحكم بالإعدام على زوجة زعيم "داعش" الأسبق، أبو بكر البغدادي.

وجاء حكم مجلس القضاء الأعلى العراقي بإعدام زوجة زعيم تنظيم "داعش" الأسبق، أبو بكر البغدادي، بعد إدانتها باحتجاز وتعذيب نساء إيزيديات في منزلها.

وقال المجلس في بيان له إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمًا بإعدام زوجة زعيم "داعش" الأسبق، أبو بكر البغدادي"، مشيرًا إلى أن "المتهمة أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها بعد اختطافهن من قبل عناصر التنظيم من قضاء سنجار غربي محافظة نينوى"، بعد سيطرته على الموصل عام 2014.

وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي، أعلن في فبراير/ شباط الماضي 2024 عن إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي وابنته في إحدى الدول المجاورة التي لم يسمها، حيث كانتا تتخفيان بأسماء وجوازات سفر وهمية في تلك الدولة.