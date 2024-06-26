بعد تصريحات نصر الله.. رسالة "توضيحية" من نيقوسيا لبيروت

أكدت قبرص أنها "لا تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى، خاصة لبنان"، في تصريح أتى بعد اتهامات وجهها أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، لقبرص، بأنها فتحت مطاراتها وقواعدها العسكرية لكي تستخدمها إسرائيل لشن "عدوان على لبنان" .

وجاء التأكيد على لسان سفيرة قبرص في بيروت ماريا هادجيثيودوسيو، خلال لقاء جمعها بنائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية في لبنان) عن هادجيثيودوسيو أنها شكرت بو صعب على "التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل، مؤخرًا، بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى إنهاء هذه الأزمة"، وذلك في إشارة إلى اتهامات كان وجهها الأمين العام لميشيا حزب الله حسن نصر الله في وقت سابق، وهدد فيها باعتبار قبرص دولة معادية إن سمحت باستخدام أراضيها لشن عدوان على لبنان.