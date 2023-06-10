هل تصمد هدنة "اليوم الواحد" بالسودان؟

ساد الهدوء نسبيا في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، مع سريان هدنة مدتها 24 ساعة، يراد منها إيصال المساعدات الإنسانية ومنح السكان فرصة التقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف، لكن صمود هذه الهدنة يبقى موضع شك، نظرا للخروقات الكثيرة التي شابت سابقاتها.

ورغم أن طرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سارعا أمس الجمعة، إلى الموافقة على الهدنة القصيرة التي توسطت فيها السعودية وأمريكا، إلا أن شهود عيان، أفادوا بسماع دوي إطلاق نار بشكل متقطع وسط الخرطوم ضحى السبت.

وبحسب سكان محللين، فقد اسبق دخول الهدنة حيز التنفيذ، تحليق طيران وإطلاق مضادات أرضية في جنوب الخرطوم ومنطقة شرق النيل على الضفة الأخرى من النهر، قبل أن تتراجع حدة العمليات مع سريان الهدنة.