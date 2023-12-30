قتلى وجرحى في قصف اسرائيلي لمنزل مأهول بمخيم النصيرات وسط القطاع

قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلّا مأهولًا بالمدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفاد مراسل إرم نيوز بغزة أن صاروخين على الأقل أصابا منزلًا مأهولًا في مخيم 2 بالنصيرات أسفر عن مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، حيث تقوم طواقم الإسعاف في هذه الأثناء بانتشال جثامين الضحايا من تحت الركام.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران أن عددًا من الجرحى والقتلى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف اسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بمخيم النصيرات.

وأضاف الدقران في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وتحاول طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم من تحت ركام المنزل المستهدف.

وأشار خلال حديثه إلى أن عشرات القتلى ومئات الجرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى منذ الأمس في قصف عدد من المنازل المأهولة في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.