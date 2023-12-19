حماس: لا تفاوض بشأن المحتجزين قبل وقف إطلاق النار

أعلن قيادي كبير في "حماس" أن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين طالما الحرب الإسرائيلية متواصلة، مستدركاً أنها منفتحة على أي مبادرة لإنهائها.

وقال القيادي في حماس باسم نعيم، في بيان: "لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان، ومنفتحون أمام أي مبادرة تخفف العبء عن شعبنا".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة للدخول بهدنة أخرى في غزة بوساطة أجنبية من أجل استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع، حسب بيان صدر عن مكتبه.