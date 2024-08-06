علق الجيش الإسرائيلي على إعلان حماس اختيار زعيمها الحركة في غزة، رئيساً لمكتبها السياسي، بأن مصير السنوار سيكون مشابهاً لمصير قادة حماس الذين قُتلوا في غزة.

وفي أول تعليق رسمي على تعيين السنوار، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هناك مكان واحد محفوظ ليحيى السنوار وهو بجوار محمد الضيف ومروان عيسى وباقي دواعش حماس المسؤولين عن مجزرة السابع من أكتوبر الذين قتلناهم".

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق أنها اختارت السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء الماضي.

وقالت الحركة إنها "تعلن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية"، بحسب بيان مقتضب أعلنته الحركة.

وكان السنوار يشغل منصب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، واكتسب نفوذًا متزايدًا داخل الحركة من خلال جمعه بين العمل السياسي والعسكري.