بايدن: حرب إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن حرب إسرائيل وحماس في غزة يجب أن تنتهي الآن.

وقال للصحفيين إن إسرائيل وحركة حماس قبلتا الإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي: "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل".

ومضى يقول: "هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن".

وشدد على أنه ينبغي ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بمجرد انتهاء الحرب ضد مسلحي حركة حماس.

وأكد أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة مسلحي حماس في غزة لكن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب"، معبراً عن دعمه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.