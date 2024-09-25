احتجاجات في مدن أمريكية تنديداً بدعم واشنطن لإسرائيل

تظاهر محتجون في عدد من المدن الأمريكية، أمس الثلاثاء، تنديدًا بالدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل مع تزايد مخاطر اندلاع صراع شامل في الشرق الأوسط.

وطالب ناشطون مناهضون للحرب بفرض حظر على الأسلحة ضد تل أبيب.

وتجمع عشرات من المتظاهرين في هيرالد سكوير بمدينة نيويورك مساء الثلاثاء، وحملوا لافتات تقول "ارفعوا أيديكم عن لبنان الآن"، و"لا حرب أمريكية إسرائيلية على لبنان"، وفق ما نقلت "رويترز".

وهتف المتظاهرون "ارفعوا أيديكم عن الشرق الأوسط" و"حرروا فلسطين" و"بايدن وهاريس وترامب وبيبي؛ لا أحد مرحب به في مدينتنا"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونظمت مظاهرة أصغر بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن مساء الثلاثاء وسط أجواء ماطرة.

وقالت مجموعة تحالف "أنسر" في بيان "إن هجمات إسرائيل في لبنان والحصار المستمر والإبادة الجماعية في غزة مردّها إلى الكم الهائل من القنابل والصواريخ والطائرات الحربية التي قدمتها الحكومة الأمريكية لإسرائيل".

وأضافت أنه جرى تنظيم احتجاجات مماثلة الثلاثاء في مدن أخرى منها سان فرانسيسكو وسياتل وسان أنطونيو وفينيكس.

وحافظت الولايات المتحدة على دعمها لحليفتها إسرائيل خلال الحرب التي تخوضها في غزة منذ نحو سنة، رغم الانتقادات المحلية والدولية.

وفي مايو الماضي قال بايدن إن الدعم الأمريكي لإسرائيل "ثابت"، بينما دعا أيضًا إلى وقف إطلاق النار الفوري.