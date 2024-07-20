كشف هجوم الحوثيين الناجح بطائرة دون طيار على قلب تل أبيب ضعف إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "المونيتور".

وبحسب تقرير للصحيفة فإن "هجوم المسيرة التي تحطمت في قلب تل أبيب الجمعة، سلطت الضوء على التهديد الإستراتيجي المتزايد الذي يشكله الحوثيون على إسرائيل وخطر تحول حرب غزة إلى صراع إقليمي".

كما كشف الهجوم عن مدى ضعف أكبر منطقة حضرية في إسرائيل، التي نجت حتى الآن من الأضرار الجسيمة التي شهدتها المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية خلال الأشهر التسعة الماضية.

ووفقًا للتقرير فإن "المسيرة استهدفت مبنىً قريبًا من مكاتب السفارة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل رجل في سريره وإصابة آخرين".

وعلى الرغم من أن اليمن تقع على بعد نحو 2200 كم جنوب شرق إسرائيل، بيد أن سلاح الجو والدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في اعتراض المسيرة التي حلقت لساعات طويلة وصولًا إلى الهدف.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، "تم التعرف على الطائرة دون طيار في مرحلة ما على طول مسار رحلتها، ولكن لم يُنظر إليها على أنها تهديد بسبب خطأ بشري، لذلك لم تُعتَرَض".

وأكد هاغاري أن "المسافة تجعل من الصعب على إسرائيل الرد بشكل فعال، لا سيّما بالنظر إلى تورطها في حربين متقاربتين ضد حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال".

وأشار التقرير إلى أن "الخبراء يدرسون أيضًا ما إذا كان الحوثيون قد أطلقوا مسيرة إضافية كخدعة مصممة لخداع الدفاعات الإسرائيلية أو نشروا أساليب إلكترونية لتضليل نظام الاعتراض الإسرائيلي".

بدوره، أفاد الجيش الأمريكي بأنه "قام باعتراض صاروخ باليستي وثلاث طائرات دون طيار كانت متجهات جميعها نحو إسرائيل في توقيت الهجوم نفسه بالمسيرة على تل أبيب".

واستنادًا إلى مسؤول عسكري إسرائيلي تحدث للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته فإن "الحوثيين لديهم قدرات إنتاجية متطورة للغاية للصواريخ الباليستية والمسيرات وغيرها من الوسائل، ويكتسبون المزيد من الخبرة والمهارات في العمل، كما أنهم لا يشعرون بالتهديد وهم يتحولون إلى تهديد إستراتيجي آخر لإسرائيل".