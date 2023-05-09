السودان يواجه أزمة نزوح مع عدم إحراز تقدم في محادثات الهدنة

أفاد سكان في العاصمة السودانية الخرطوم بوقوع ضربات جوية الليلة الماضية، ومعارك متفرقة بالأسلحة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد في أعمال النهب على حد قولهم، مع عدم وجود مؤشر على إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن العنف دفع مئات الآلاف من الناس إلى الفرار من ديارهم، وارتفع عدد النازحين داخليا بما يزيد على المثلين خلال أسبوع ليتجاوز 700 ألف.

وقال أحمد صالح (45 عاما) من مدينة بحري المجاورة للخرطوم إن الخطر الأكبر هو انتشار أعمال السطو والنهب والغياب التام للشرطة والقانون.