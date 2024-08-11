قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده لن تكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر.

حديث الملك عبد الله جاء خلال لقاء اليوم الأحد، مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، في اجتماع ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تناول التطورات الراهنة بالمنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد الملك عبد الله ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية، مشيرًا إلى أن المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة.

وشدد بأن ذلك يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وحذر الملك عبد الله من خطورة هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.

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ووفق الوكالة الأردنية أكد الملك عبد الله على ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتمكينها من تأدية مهامها الإنسانية لملايين الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ضمن تكليفها الأممي.