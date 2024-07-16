"ليس قلقا من الموت".. المخابرات الأمريكية تكشف "وضع" السنوار

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تفاصيل عن وضع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، مؤكدة أنه "ليس قلقًا من الموت"، بحسب شبكة "سي أن أن".

وقالت الشبكة إن مدير الوكالة، بيل بيرنز، قال خلال مؤتمر مغلق، السبت، إن CIA تقدر أن السنوار يتعرض لضغوط متزايدة من قادته العسكريين لقبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب مع إسرائيل، بحسب مصدر حضر المؤتمر، قالت الشبكة إنه طلب عدم الكشف عن هويته.

وبحسب مصدر الشبكة، أضاف بيرنز خلال المؤتمر أن السنوار، الذي يعد المهندس الرئيسي لهجوم 7 أكتوبر، يواجه ضغوطا فيما يتعلق بإلقاء اللوم عليه من فداحة المعاناة في غزة.

ويعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أن السنوار يختبئ في الأنفاق تحت مسقط رأسه، في خان يونس بغزة، وأنه صانع القرار الرئيسي لحماس بشأن قبول الصفقة.

وقال بيرنز، الذي أجرى منذ أشهر مفاوضات مكثفة بصفته الشخص الرئيسي لهذه المهمة في إدارة الرئيس جو بايدن، إنه يتعين على كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس الاستفادة من هذه اللحظة، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت "سي أن أن"، إلى أن بيرنز عاد لتوه من رحلته الأخيرة الأسبوع الماضي، إلى الشرق الأوسط لمحاولة دفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، حيث التقى بنظرائه الوسطاء من قطر ومصر، بالإضافة إلى مدير الموساد الإسرائيلي.

وقال بيرنز، السبت، إن هناك "احتمالا هشا أمامنا"، وإن فرص الاتفاق على وقف إطلاق النار أكبر مما كانت عليه، بعد أشهر من هدنة مؤقتة قصيرة شهدت إطلاق سراح العشرات من الرهائن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه أكد أن المرحلة النهائية من المفاوضات دائما ما تكون صعبة.

وتزامن حديث بيرنز مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أنه لن يتحرك "مليمترا واحدا" عن الإطار الذي وضعه بايدن، كما زعم أن حماس طلبت إجراء 29 تغييرا على الاقتراح، لكنه رفض إجراء أي منها.

وقال مصدر مطلع على المحادثات لـ سي أن أن بعد اجتماعات مدير CIA في الدوحة إنه لا تزال هناك "قضايا صعبة تتطلب الحل".

واتفق مصدر ثانٍ على ذلك، وقال إنه "لا يزال هناك وقت طويل أمامنا لنقطعه".